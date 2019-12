16 gadus vecā vides aktīviste Grēta Tūnberga, klejojot pa pasauli, izmanto tikai ekoloģisku transportu – elektromobili "Tesla", elektriskos vilcienus un buru jahtas. Tomēr ir viens neliels "naftas traips" zviedru meitenītes sabiedriskajās attiecībās – gan braucot uz Ameriku, gan atpakaļ, abiem ūdens transportlīdzekļiem bija dīzeļmotors, par ko Tūnberga gan noklusēja. Šobrīd publicēts arī video, kur redzams, kā katamarānam, ar ko ieradās Lisabonā, darbojās dīzeļdzinējs un tika uzpildīta dīzeļdegviela īsi pirms iebraukšanas ostā.

Ņemot vērā, ka no Amerikas uz Eiropu Tūnberga devās līdzi austrāliešu "YouTube" blogeriem Railiju Vaitlumu un Elainu Karausu, kuri savu ceļošanu ar katamarānu iemūžina video, līdz ar ierašanos Lisabonā viņi savā "YouTube" kanālā publicēja video ar "tuvošanos sauszemei".

Šajā 20 minūšu video (attiecīgo fragmentu no tā skatiet raksta ievadā), kurā gan pati Tūnberga un angļu kapteine Nikija Hendersone nav redzama, Vaitlums pāris kilometrus pirms krasta secināja, ka tūlīt beigsies dīzeļdegviela, tādēļ viņam no ostas to piegādāja kanniņā, un viņš uzpildīja ar to katamarāna degvielas tvertni, lai bezvēja apstākļos nokļūtu līdz krastam ar iekšdedzes motoru palīdzību.

Atgādinām, ka rezerves dīzeļmotors bija arī vairākus miljonus vērtajai buru jahtai, ar kuru Tūnberga vasarā devās uz Ameriku. Arī toreiz zviedru meitenīte noklusēja par tā eksistenci, bet nebija arī pierādījumu, vai tas ceļojuma laikā tika darbināts. Šoreiz, trīs nedēļas burājot pa Atlantijas okeānu no Amerikas uz Eiropu, šādu dokumentālo liecību publicējuši paši ceļotāji. Tomēr tas arī nebija nekāds noslēpums, ka "La Vagabonde" katamarāns ir aprīkots ar diviem "Volvo" dīzeļdzinējiem.

Turpmākajās dienās Tūnberga piedalīsies ANO klimata konferencē (COP25), kas līdz 13. decembrim norisinās Spānijas galvaspilsētā Madridē. Pēc tam viņa dosies atpakaļ uz dzimto Zviedriju, kur svinēs Ziemassvētkus.