Kādā automobiļu tirdzniecības centrā Ukrainas galvaspilsētā Kijevā pārdošanā nonākusi reta "volga" – "GAZ-23" modelis, kas savulaik tika izstrādāts speciāli drošības dienestiem. 1962. gada VDK "volgu" šodien iespējams iegādāties par 140 tūkstošiem ASV dolāru (126 tūkstoši eiro).

Par pamatu ņemot "GAZ-21" jeb tautā plašāk pazīstamo "volgu ar briedi", "GAZ-23" modifikācija tika izstrādāta speciāli Padomju Savienības drošības dienestiem, piemēram, Valsts drošības komitejai (VDK). Šādu automobili citi nevarēja iegādāties ne par kādu naudu un ne ar kādu pazīšanos.

"GAZ-23" izstrāde tika uzsākta 1959. gadā un rūpnīcas dokumentos to klasificēja kā "ātrgaitas automobili" un "pavadošo spēkratu". Tas tika aprīkots ar "ZMZ-23" motoru – nedaudz modernizētu "Čaikas" dzinēju. 195 zirgspēku jaudīgais V8 spēka agregāts tika sajūgts ar trīspakāpju automātisko pārnesumkārbu.

Īpaša inženieru uzmanība tika pievērsta automobiļa virsbūvei, piemēram, "GAZ-23" ir pastiprināti priekšējie lonžeroni. Jaudīgais pārveidojums un citi uzlabojumi konstrukcijā to padarīja par 300 kilogramiem smagāku nekā standarta "GAZ-21". Piemēram, bagāžas nodalījumā tika uzstādīts balasts, kas uzlaboja izsvarojumu pa riteņu asīm un attiecīgi arī vadāmību. Savukārt bagāžnieks no salona bija aizslēdzams, lai no ārpuses to nevarētu atvērt.

"GAZ-23" maksimāli spēja sasniegt maksimālo braukšanas ātrumu ap 170 km/h. Arī paātrinājuma dinamika šim specdienestu automobilim bija labāka nekā "čaikai" un "GAZ-21" – no vietas ātrumu līdz 100 km/h tas sasniedza 16 sekundēs. Lai arī mūsdienās šādu dinamiku pārspēj pat lielākie apvidnieki, tas bija krietni ātrāk nekā 34 sekundes standarta "GAZ-21" vai 18 sekundes "čaikai".

Pēc ekspertu aplēsēm, periodā no 1962. līdz 1970. gadam tika izgatavoti aptuveni 600 šī modeļa eksemplāri. Līdz mūsdienām no tiem saglabājušies ir aptuveni divi vai trīs desmiti, kas arī nosaka tā samērā augsto cenu šodien.