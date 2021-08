Pērkot jaunu auto, mēs pērkam emocijas, bet tajā pašā laikā mēs vēlamies, lai noskatītais auto būtu praktisks, izskatīgs, ekonomisks un jaudīgs vienlaikus. Lai nebūtu jābaidās no Rīgas ielām vai pēkšņa sniegputeņa, vēlamies, lai tam būtu paaugstināts klīrenss un, iespējams, pat visu riteņu piedziņa. Teiksiet – tas jau ir par daudz? Varbūt, bet raidījuma "Tavs Auto TV" šīs reizes testa auto spēj piedāvāt pat vairāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šis ir "Audi Q5 Sportback" – bāzes versijā tas maksā 48 tūkstošus, bet 265 ZS jaudīgā testa auto cena ir teju 70 tūkstoši. Pie šī spēkrata stūres šoreiz aicināts azartisks braucējs: mūziķis Uldis Marhilēvičs – leģendārās grupas "Remix" taustiņnieks, grupas "Liepājas brāļi" fundaments un daudzu iemīļotu dziesmu autors, kurš, kā pats stāsta, piedzīvo nelielu radošo gavēni.

No priekšpuses šis "Audi" izskatās tieši tāds, pats kā svaigi atjauninātais "Q5": tam ir tāda pati riteņu garenbāze, savukārt raugoties uz to no profila, tas pastiepies par septiņiem milimetriem un ir ieguvis sportisku kupejas stila jumta pludlīniju, kura vizuāli padara šo auto krietni dinamiskāku.

Tā sauktais "SUV Coupe" segments pasaulē ir ieguvis diezgan lielu atzinību. Noteikti zināt, kā izskatās "BMW X4" vai "Mercedes-Benz GLC Coupe". Un turpmāk šiem diviem būs jārēķinās arī ar "Audi Q5 Sportback".

Spēks ir niansēs, un "Q5 Sportback" tādu netrūkst. "Audi" dizaineri ar degsmi ir piegājuši pat šķietami elementāru detaļu izstrādei. Paraugieties kaut vai uz pagrieziena rādītājiem –, lai pildītu savu funkciju, tie varēja būt krietni vienkāršāki, tomēr šādi moderni knifiņi padara šo auto īpašu.

Turklāt tā nav tikai ārišķība, piemēram, aizmugurējie OLED lukturi un sistēma, kas brīdina aizmugurē braucošo auto, ka par strauji tuvojas priekšā braucošajam "Q5". Tehniski, ja neskaita pāris atšķirīgos virsbūves paneļus, galvenā atšķirība starp "Q5" un "Q5 Sportback" ir tā, ka jau standartā otrais tiek aprīkots ar sportisko balstiekārtu. Glaunākajās versijās to var aprīkot arī ar adaptīvo pneimatisko balstiekārtu.

Iespējams, ka nevar nosaukt nevienu racionālu argumentu, kādēļ standarta "Q5" vietā izvēlēties "Sportback". Auto ir emocionāls pirkums, un šajā gadījumā 40 litrus mazāks bagāžnieks vai nedaudz zemāka jumta līnija vairs nespēlē lielu lomu. "Sportback" ir sasodīti izskatīgs auto, kurš uz to liks atskatīties pat velosipēdistiem un tiem, kas ikdienā nemaz neinteresējas par auto.