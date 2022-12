No 2. decembra uz Vidzemes šosejas (A2) sāk darboties mainīgās elektroniskās ceļazīmes, kas ir daļa no satiksmes vadības sistēmas, kas tiek veidota projekta "SMART E263/E77" ietvaros uz valsts galvenā autoceļa Rīga–Sigulda–Veclaicene (A2) posmā no 14,7. līdz 191,5. km, portālu "Delfi" informēja "Latvijas Valsts ceļi".

Ceļazīmēs, kas ir aprīkotas ar dažādiem sensoriem un apvienotās vadības sistēmā, tiks attēlota informācija par braukšanas apstākļiem atbilstošu maksimālo braukšanas ātrumu, satiksmes brīdinājumi, piemēram, slidenu ceļu, stipru vēju vai miglu u.c.

Informācija ceļazīmēs mainīsies atkarībā no faktiskajiem braukšanas apstākļiem uz ceļa, kurus noteiks līdzās autoceļam uzstādītās ceļa meteoroloģiskās stacijas un satiksmes plūsmas uzskaites iekārtas, kā arī, ņemot vērā satiksmes vadības sistēmas iestatījumus – darbības scenārijus.

Elektroniskajās ceļazīmēs iespējams attēlot arī citu, autobraucējiem saistošu informāciju, piemēram, braukšanas laiku līdz noteiktai vietai, brīdinājumus par remontdarbiem vai sastrēgumiem ceļa posmā, autoceļa temperatūras mērījums vai citas īsas satiksmes ziņas.

Svarīgi atcerēties, ka elektroniskajām ceļazīmēm ir tāds pats spēks, kā parastajām, un tajās norādīto maksimālo braukšanas ātrumu nedrīkst pārkāpt. Par pārkāpumiem tiek piemērots sods, atbilstoši likumā noteiktajam.

Ja maināmās informācijas ceļazīmes nedarbojas ir jāievēro ceļa satiksmes noteikumi un atļautais ātrums ir tāds pats, kā visur ārpus apdzīvotām vietām – 90 km/h.

Gan Latvijā, gan Igaunijā maināmās informācijas ceļazīmes ir izstrādātas atbilstoši Eiropas standartam "EN 12966", to darbības princips abās valstīs ir līdzīgs.

Kopumā projekta ietvaros uz Vidzemes šosejas ((A2) Eiropas ceļu sistēmā autoceļš E77) Latvijā uzstādītas četras jaunas ceļa stāvokļa monitoringa kameras, 22 objektos jaunas elektroniskās ceļa zīmes, vienā vietā pārcelta un modernizēta, bet divās vietās uzstādītas jaunas ceļa meteoroloģiskās stacijas. Visas uzstādītās ceļa zīmes ir pieslēgtas Satiksmes informācijas centra satiksmes vadības sistēmai.

Projektu "SMART E263/E77" VSIA "Latvijas Valsts ceļi" īsteno kopā ar Igaunijas transporta administrāciju, un Igaunijā projekta ietvaros aprīkots posms no Tallinas uz Tartu. Gan Latvijā, gan Igaunijā ar elektroniskajām ceļazīmēm aprīkotie posmi ir ar lielu satiksmes intensitāti. Tie savieno Eiropas austrumu reģionus ar ostām Tallinas un Rīgas tuvumā.

INTERREG V-A Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta CB 891 "Viedais Tallinas–Tartu–Luhammā–Rīga koridors E263/E77" (SMART E263/E77) īstenošanas laiks ir no 2020. gada 1. jūnija līdz 2022. gada 30. novembrim. Tā kopējās attiecināmās izmaksas ir 2,6 miljoni eiro, tostarp Latvijas partnera daļa ir 1,26 miljoni eiro, no kuras 8% tiks līdzfinansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem.