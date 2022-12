Šobrīd dzīvojam neapskaužamos apstākļos – pandēmijas sekas, karš Ukrainā un tam sekojošs straujš energoresursu cenu kāpums, milzīga inflācija, jaunu auto deficīts un citas likstas ir padarījušas arī autobraucēju ikdienu ne pārāk rožainu.

Beidzamajos deviņos mēnešos lietotu auto cenas ir pieaugušas par 28%. Tomēr arī tas nespēj atturēt autobraucējus no vēlmes ikdienā pārvietoties ar savu personīgo spēkratu. Studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" stāsta par to, kā šajā sarežģītajā laikā tikt pie jauna vai mazlietota automobiļa un kāda tipa dzinēju tam izvēlēties.

"Ja salīdzina ar gada sākumu, tad lietoto auto tirgū ir vērojams pieprasījuma un klientu aktivitātes kritums. Šobrīd cilvēki daudz skrupulozāk izvērtē savu maksātspēju," norāda "BRC Autocentrs" direktors Matīss Mežaks. "Vislielākais tirgus aktivitātes kritums ir novērojams tieši vecāka gadagājuma automašīnām, tādām kas ir vecākas par 10 gadiem. To varbūt var vērtēt pat pozitīvi, jo pieaugums ir elektroauto segmentā."

"Cenas ir augušas par aptuveni 25 procentiem, tādēļ veidojas situācija, ka pirms diviem trim gadiem pirkto automašīnu šobrīd var pārdot praktiski par to pašu cenu. Bet jāsaprot, ka par to naudu, ko saņemsiet, neko labāku vairs arī nenopirksiet," skaidro Mežaks. "Tāpat nav pamata lietoto automobiļu cenām būtiski kristies, jo jaunām automašīnām arī cenas ir augušas un ir apgrūtināta to pieejamība – pasūtītais automobilis jāgaida gadu vai pat vairāk."

Vai pirkt tagad lietotu auto, vai atlikt uz vēlāku? "Par labu šodienai ir faktors, ka vairs nav riska cenām turpināt kāpt. Šobrīd, lai arī cenas ir pieaugušas, tās ir nostabilizējušās, kamēr pavasarī tās auga burtiski pa nedēļām. Ņemot vērā arī iepriekšminēto par jauno auto cenām un pieejamību, neredzu nevienu iemeslu, kāpēc, piemēram, tuvāko trīs mēnešu laikā cenas lietotiem auto varētu kristies," norāda "BRC Autocentrs" direktors.

"Interesanti, ka kādreiz populārie dīzeļdzinēji šobrīd tiek pieprasīti retāk. Klienti jau sāk izvērtēt, cik kilometru gadā nobrauks – ja tie būs līdz 10 tūkstoši kilometru, kas pamatā ir pilsētas režīms, tad nav prāta darbs pirkt auto ar dīzeļmotoru, kam šādā braukšanas režīmā "aizaugs" ieplūdes sistēma un kvēpu filtrs," norāda Mežaks. "Šādā situācijā vispiemērotākais būs benzīna auto vai hibrīds. Savukārt elektroauto tirgus vēl nav piesātināts un tajā ir vēl liels potenciāls."

Kopumā deviņu mēnešu laikā Latvijā reģistrētas 37 046 lietotas (no ārvalstīm ievestās) automašīnas, kas ir par 8,6% mazāk nekā līdzīgā laika periodā pērn. Savukārt Latvijas iekšējā tirgū notikuši kopumā 166,5 tūkstoši pirkšanas un pārdošanas darījumi, taču šajā rādītājā ir vērojama vēl lielāka negatīva tendence – lietotu auto pirkšanas apjoms Latvijā sarucis par 16%, liecina automašīnu vēstures informācijas sniedzēja "autoDNA" apkopotie dati

Lietoto automašīnu sarakstā pašmāju autovadītāju vidū populārāko ražotāju topa galvgalis nav būtiski mainījies. Joprojām pārliecinoši pieprasītākais zīmols ir BMW, kas vietējā tirgū šī gada deviņos mēnešos pirkts un pārdots 27 701 reizi.