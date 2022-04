Ekskluzīva itāļu auto marka, kura kādu laiku Latvijā nav bijusi manīta, ir atgriezusies mūsu tirgū un turpmāk to pārstāvēs "Luxury Motors Latvia". Runa ir par leģendāro itāļu auto marku "Maserati".

Video sižeta galvenais varonis ir pilsētas apvidnieks vārdā "Levante". Pirmo reizi auto ar šādu vārdu saules gaismu ieraudzīja vēl 2016. gadā, bet nu tas ir pārdzimis jaunā veidolā.

Ir lietas, kuras pasaulē nav nopērkamas par naudu – piemēram, var radīt pilnībā jaunu sporta automobiļu zīmolu, radīt ideālu auto ar neiedomājami jaudīgu dzinēju un perfektu dizainu… Tomēr vienas dienas laikā nevar radīt stāstu, kurš visu atlikušo dzīvi sekos šim spēkratam pa pēdām un iedvesmos cilvēkus uz jauniem piedzīvojumiem. Lai no vienkārši laba auto rastos leģenda, ir vajadzīgs laiks, un "Maserati" tas ir bijis.



Reiz, sensenos laikos Itālijas pilsētā Boloņā dzīvoja seši brāļi – Alfieri, Ettore, Bindo, Karlo, Mario, Ernesto. Diviem talantīgākajiem no brāļiem – Ernesto un Alfieri – bija kvēls sapnis: izveidot pašiem savu autorūpnīcu. Tajā ražotu ātrus un jaudīgus automobiļus, ar kuriem varētu piedalīties sacensībās. Drīz viņi kļuva slaveni visā pasaulē, un kopš 1939.gada viņu uzvārds "Maserati" asociējas ar ātrumu. Šo gadu laikā no maza ģimenes uzņēmuma Maserati ir pārtapusi par vienu no pasaules mērogā nozīmīgiem spēlētājiem ekskluzīvu sporta auto ražošanā. Un arī turpmāk viņi negrasās apstāties savā attīstībā.

Jaunā "Levante" ir pieejama trijos atšķirīgos apdares līmeņos – "GT", "Modena" un "Trofeo". Turklāt tie atšķiras ne tikai vizuālā noformējuma ziņā, bet arī ar to raksturu. "Levante GT" būs labi piemērota pilsētniekiem, kuriem ir svarīga ne tikai jauda, bet arī degvielas ekonomija. Zem "GT" motorpārsega atrodas 330 ZS jaudīgs četru cilindru daļējā hibrīda dzinējs. Interesants fakts – pateicoties šim motoram, "GT" ir krietni vieglāks par saviem V6 un V8 brāļiem. Tā akumulators ir novietots aizmugurē, un līdz ar to tā izsvarojums ir pat labāks nekā nedaudz jaudīgākajai "Levante Modena V6" ar 350 ZS jaudu. Tas "Levante GT" hibrīdu padarījis vieglāk vadāmu un baudāmāku.

Turpinot "rāpties" pa "Levante" jaudas piramīdu, kā nākamo varam pieminēt "Modena S" versiju, kurai standarta 350 ZS vietā būs pieejami jau krietni iespaidīgāki 430 ZS. Bet pašā piramīdas virsotnē atrodas "Levante Trofeo" – 580 zirgspēki no 3,8 litru V8 "twin-turbo" dzinēja, kurš tapis "Ferrari" rūpnīcā Maranello. Šis ir dzinējs ar vislielāko zirgpsēku uz tilpuma litru attiecību, kāds jebkad radīts "Maserati" vēsturē un pats jaudīgākais V8, kāds izmantots šī zīmola automobiļos.

Lai tiktu galā ar šo jaudu, "Levante Trofeo" ir aprīkota ar viedo "Q4" visu riteņu piedziņas sistēmu. Interesants fakts – nepietiekamas saķeres brīžos, piemēram, uz slidena ceļa dzinēja vilkme, kura normālos apstākļos pilnībā tiek novadīta aizmugurējiem ratiem, tiek sadalīta starp riteņu asīm attiecība 50 pret 50, un tas notiek zibenīgi 150 milisekunžu laikā. Turklāt jau standartā "Levante Trofeo" ir aprīkots ar ierobežotas slīdes diferenciāli, kas nodrošina optimālu saķeri ar jebkādu ceļa virsmu.

Svaigākais no "Maserati" modeļiem ir šī gada 22. martā prezentētais kompaktais pilsētas krosovers "Grecale", kas, neskatoties uz saviem gabarītiem, varētu būt visai jautrs braucamais. Kopumā tas tiks piedāvāts trīs izpildījuma versijās – ar jaudu no 300 līdz pat 530 zirgspēkiem. Savukārt bāzes versija maksāšot aptuveni no 75 000 eiro. Turklāt "Grecale" modifikāciju klāstu gada nogalē papildinās arī īpaša 100% elektriskā versija ar nosaukumu "Grecale Folgore".

Lai arī iepakots mūsdienās tik populārajā apvidnieka mundierī, "Maserati" ir īsts itāļu sportists, kurš nebaidās no pārgalvīgas traukšanās pa planētas autoceļu līkločiem, turklāt to darot tikai itāļiem raksturīgā stilā un manierē.