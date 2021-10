Video: Vecākā RAF ierašanās no Čīles un emocionālais stāsts par to

Aizvadītajā nedēļā medijus pāršalca vēsts, ka Rīgas Motormuzeja kolekciju papildinājis vissenākais pasaulē zināmais RAF mikroautobuss, kas saglabājies līdz mūsdienām un tika atrasts un atgādāts no Čīles. Šajā vēsturiskajā momentā klāt bija arī TV raidījums "Zebra", kas sagatavojis emocionālu stāstu par šo auto, tā izcīnīšanu starp vairāksolītājiem un atgriešanos mājās.

Tik vēsturiski ievērojams guvums Rīgas Motormuzejam ir aptuveni reizi 10 gados. Pērnā gada pavasarī soctīklus un medijus pāršalca automobiļa pārdošanas sludinājums Čīlē, kurā par aptuveni 800 eiro piedāvā 60. gadu RAF mikroautobusu ļoti bēdīgā stāvoklī. Tomēr patiesībā tas ir ļoti vērtīgs eksemplārs, jo ir visvecākais pasaulē zināmais RAF mikroautobuss, kas ir saglabājies līdz mūsdienām. Tas ir 1960. gada ražojuma RAF-977V "Latvija" – šie RAF pirmās paaudzes mikroautobusi tika ražoti periodā no 1957. līdz 1962. gadam kopumā aptuveni 1300 eksemplāros, pārsvarā izmantojot roku darbu virsbūvju izgatavošanā. Ārēji tos var atpazīt pēc dalītā vējstikla un taisnstūra veida radiatora dekoratīvās restes.

Varētu padomāt, ka šādā auto vērtību saskata tikai Latvijas iedzīvotāji, tomēr patiesībā Čīles pārdošanas sludinājumu bija pamanījuši auto kolekcionāri arī no citām bijušajām Padomju Savienības republikām, kurās Rīgas autobusu fabrikas produkcija bija plaši pazīstama. Kaimiņvalstu kolekcionāri par šo mikroautobusu pārdevējam piedāvāja pat astronomiskas summas, tomēr Rīgas Motormuzeja pārstāvjiem sadarbībā ar Latvijas goda konsuli Čīles Republikas galvaspilsētas teritorijā Ilzi Kuzjukēviču izdevās pārdevēju pārliecināt, ka tieši Rīgas Motormuzeja kolekcijā tas būtu vispiemērotākais un pēc restaurācijas nonāktu muzeja ekspozīcijā.

Līdzšinējais pasaulē vecākā RAF īpašnieks šo mikroautobusu iegādājās 1999. gadā nebraucamā stāvoklī, un tā arī tas viņa šķūnītī nostāvēja visus gadus, līdz nolēma pārdot māju un garāžu, tādēļ no "lūžņa" bija jāatbrīvojas. Liels bijis viņa izbrīns, kāda vēsturiskā vērtība patiesībā visu šo laiku atradusies viņa šķūnītī. Oriģināli šis mikroautobuss Čīlē ieradās 60. gadu beigās, kad no Hamburgas ostas ar to ieradās kāds misionārs no Austrijas. Pabeidzis savu misiju, austrietis to pārdevis kādai ģimenei, kas ar šo mikroautobusu vasarās braukusi pie okeāna.

Pēc 60 gadiem mājās atgriezušais mikroautobuss ir salīdzinoši labā stāvoklī, jo Čīles siltais klimats nav veicinājis tā virsbūves koroziju. Lai arī mikroautobusam nav grīdas, oriģinālā motora u.c. detaļas, tās bijušās Padomju Savienības teritorijā vēl ir viegli atrodamas, tāpēc restaurācijas procesā būtiskiem sarežģījumiem nevajadzētu būt.