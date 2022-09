Lai tā pa īstam iepazītu savu auto, ar to kopā ir jāpavada ilgāks laiks, jo patiesību sakot – īsos pārbraucienos, iespējams, pat nekad nepamanīsiet to, ko var uzzināt, stundām ilgi atrodoties pie auto stūres un dodoties ar to pretim piedzīvojumiem plašajā pasaulē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šoreiz studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" tiekas ar ģimeni, kura ar "Jeep Compass" tik tikko atgriezusies no 8000 km gara ceļojuma.

Tā ir Virsnīšu ģimene – televīzijas personība Kristīne, viņas vīrs, recepšu bloga veidotājs Kaspars, arī abu atvases Amēlija un Kaspars juniors (jeb Kukis) –, kuri azartiskus piedzīvojumus, ceļojot ar auto, vērtē augstāk par laiskiem atvaļinājumiem siltā pludmalē.

Pirms dažiem gadiem ar pašbūvētu kemperi izceļojušies pa Āfriku, šogad viņi devās ceļā lielajā tūrē pa Eiropu, sēžoties "Jeep Compass 4xe" apvidniekā.