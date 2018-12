Video: Ziemassvētkos 'Lamborghini Urus' apvidnieku karavāna apceļojusi Itāliju

Ar vērienu Ziemassvētkus nosvinējis itāliešu superauto ražotājs "Lamborghini", kas šogad pēc daudzu gadu pārtraukuma atkal ražošanā ieviesa apvidus automobili. Tieši tādēļ jaunā "Urus" karavānas priekšgalā brauca "Rambo-Lambo" jeb restaurēts leģendārais "Lamborghini LM002" bezceļnieks.

Ziemassvētku brauciens tika uzsākts "Lamborghini" uzņēmuma ģenerālmītnē Boloņā, pēc kā "Urus" un "LM002" karavāna pa sniegotiem ceļiem un kalnu serpentīniem devās uz Itālijas ziemeļiem. Pēc dažām dienām, piestājot dažādās pilsētiņās, "Lamborghini" braucēji atgriezās Boloņā.

Atgādinām, ka Baltijā šogad jau ir pārdotas 19 vienības "Lamborghini Urus" sportisko apvidnieku, kas maksā vairāk nekā 200 tūkstošus eiro. Spēkrats aprīkots ar 650 zirgspēku jaudīgu V8 biturbo motoru, padarot to par visātrāko sērijveida apvidus automobili pasaulē.

Savukārt "Lamborghini LM002" tika komplektēts ar atmosfērisko V12 dzinēju, kas attīsta 426 ZS. Pirmais "Lamborghini" apvidus automobilis tika ražots no 1986. līdz 1993. gadam. Tas oriģināli tika izstrādāts ar mērķi to pārdot militārajām struktūrām, bet šis plāns neizdevās. Pavisam tika saražotas 328 vienības "Lamborghini LM002" apvidnieku, no kuriem vienu iegādājās arī Sadams Huseins.

Mūsdienās lietots "Lamborghini LM002" maksā no 280 līdz 400 tūkstošiem eiro, liecina Eiropas lielākā transportlīdzekļu sludinājumu portāla "Mobile.de" datubāze.