Šis automobilis, ieraugot savu saimnieku, spēj atvērt tam durvis. Tāpat šis automobilis, neskatoties uz saviem lielajiem gabarītiem un ietilpību, dinamikas ziņā var pārspēt pat sportiskas kupejas, turklāt šī procesa laikā nepatērējot ne pilītes degvielas. Un šis auto ir simtprocentīgi elektriskais "Mercedes-Benz EQS".

Ceļā ar šo futūristisko limuzīnu studijas "RJ76 Films" raidījums "Tavs Auto TV" devies kopā ar vīru, kurš savas dzīves laikā ir paguvis muzicēt vairākās grupās ("Zvaigznīte", "Modo", "Opus" un citās); vadīt vienu no lielākajām komercradio stacijām un sešus gadus rūpēties par Latvijas Nacionālās operas un baleta attīstību. Komponists Zigmars Liepiņš (kopā ar Māru Zālīti) arī ir autors leģendārajai Atmodas laikā radītajai rokoperai "Lāčplēsis", kura šogad vasarā piedzīvos jauniestudējumu.

"EQS" ir tehnoloģiski visprogresīvākais auto, ko "Mercedes-Benz" jebkad radījis. Lielie displeji ir burtiski noklājuši visu priekšējo paneli, un tie šeit nav tikai skaistumam. Uzslavu pelnījusi gan navigācijas sistēma un tās papildiespējas, gan 360 grādu kamera, kura paceļ šo opciju kā tādu jaunā līmenī. Animācijas, ko tā spēj projicēt, saliekot kopā visu kameru attēlus, ir gandrīz neticamas. Un par tādām lietām kā apdares kvalitāte te pat būtu nepieklājīgi runāt – tā vienkārši ir "Mercedes-Benz" flagmanim atbilstošā līmenī.

Raidījuma testa auto ir "Mercedes-Benz EQS 500 4Matic". Tas ir aprīkots ar diviem elektromotoriem – viens no tiem atrodas priekšā, bet otrs aizmugurē, līdz ar to šim auto ir visu riteņu piedziņa. Kopējā sistēmas jauda ir 330 kW jeb 449 ZS. Griezes moments sasniedz iespaidīgus 828 ņūtonmetrus. Paātrinājumu līdz 100 km/h auto spēj sasniegt 4,8 sekundēs. Un, jā, šī bagātīgi aprīkotā testa automobiļa cena ir 169 000 eiro… Kopumā "EQS" pircējiem tiek piedāvāts četrās jaudas versijās (no 333 līdz 523 ZS), kā arī tas pieejams ar vienas ass riteņu piedziņu.



Strādājot pie šī auto dizaina izveides, viens no galvenajiem uzdevumiem bija radīt iekārojamu limuzīnu ar maksimāli zemu gaisa pretestības koeficentu – "EQS" tas ir 0,20. Tas padara šo vairāk nekā piecus metrus garo limuzīnu par visaerodinamiskāko sērijveida automašīnu pasaulē.

Auto priekšdaļā nav klasiskās radiatora restes – elektroautomobiļiem tā nav vajadzīga, jo nav jādzesē dzinējs –, un arī šis fakts samazina gaisa pretestību. Bet jo tā ir mazāka, jo lielāku attālumu auto spēj veikt ar vienu uzlādi. Pēc ražotāja datiem, atkarībā no versijas "EQS" spēj veikt līdz pat 741 kilometru garu distanci ar vienu uzlādi.

Pateicoties elektriskajai piedziņai un faktam, ka zem šī auto motora pārsega vairs nav nepieciešams ierūmēt milzīgu iekšdedzes dzinēju, "EQS" salons ir daudz ietilpīgāks nekā klasiskajiem sedaniem, līdz ar to šī auto otrajā sēdekļu rindā var pamatīgi izstiept kājas. Kā arī mirklī, kad atvēr šī auto bagāžnieku, saprotams, ka patiesībā tas ir nevis sedans, bet gan liftbeks.

Šī auto gaita ir īpaši komfortabla – tas gandrīz vai levitē virs ceļa virsmas, ļaujot baudīt pārsteidzoši klusu un komfortablu braucienu. Jau standartā "EQS" tiek aprīkots ar adaptīvo pneimatisko balstiekārtu. Turklāt, lai uzlabotu auto vadāmību un samazinātu auto apgriešanās rādiusu, tam piestūrējas aizmugurējā riteņu ass – atkarībā no versijas no 4,5 līdz pat 10 grādiem. Kad stāv uz vietas vai brauc lēni un griež stūresratu pa labi, aizmugurējā ass griežas pa kreisi, atvieglojot manevrēšanu stāvvietā. Savukārt lielākā braukšanas ātrumā abas asis griežas uz vienu un to pašu pusi, uzlabojot auto stabilitāti pagriezienos.

Vai zinājāt, ka "Mercedes-Benz" logotips – trīsstaru zvaigzne – simbolizē kompānijas centienus panākt vispasaules motorizāciju? Savukārt katrs šīs zvaigznes stars apzīmē savu stihiju – zemi, jūru un gaisu – vidi, kur šī kompānija savulaik vēlējās dominēt ar saviem ražotajiem motoriem. Šodien ar jauno pilnībā elektrisko "EQS", iespējams, šis logo ieguvis vēl papildu nozīmi – nevis dominēt, bet saudzēt un rūpēties par visām šīm stihijām.