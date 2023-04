Vēl pavisam nesen "premium" klases kompaktais krosovers bija kaut kas tāds tiem, kas nevar atļauties īsto, lielo. Nu mazie brāļi lielos noķēruši un dažrkārt ir pat interesantāki. Par to duelī starp "Porsche Macan" un "Maserati Grecale" pārliecinājies studijas "Studio 3B" raidījuma "TV Autoziņas" vadītājs Normunds Avotiņš.

Raidījumā redzamā nav parasta "Grecale", bet gan "Trofeo" versijas ar 530 ZS. Vecajos labajos laikos tas ostu pēc V8, tomēr "Grecale Trofeo" sirds ir trīs litru V6 "twin turbo" agregāts. "Grecale Trofeo" spēka agregāts ir unikāls dzinējs, kurā izmantotas "Formula 1" aprobētas tehnoloģijas. Pateicoties šim dzinējam, "Grecale" ir vieni gēni ar "Maserati" superauto "MC20".



Savukārt "Porsche Macan 2.0" uz "Grecale" fona izskatās stingri pieticīgs, it kā nemaz nebūtu no slavenās dinastijas. Neskatiet vīru no cepures un automašīnu no riteņiem, kuri, starp citu, ir gandrīz tāda paša platuma kā divreiz jaudīgākajam "Trofeo", tikai diametrs ir par collu mazāks – 20 pret 21.

"Porsche Macan" divu litru turbopūtes dzinēja jauda ir 265 ZS. Pretim tik nopietnam sāncensim prasītos "Macan" ar sešiem cilindriem, bet tad arī "Grecale" būtu jāpakāpjas zemāk – līdz kādiem 400 zirgspēkiem.