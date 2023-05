Vides akcijas laikā nodoti 25 tūkstoši nolietotu riepu

Šajā pavasarī norisinājās ikgadējā vides akcija "Dod riepām otru dzīvi". Tās laikā deviņās Latvijas apdzīvotās vietās – Lielvārdē, Ogrē, Skrīveros, Koknesē, Bauskā, Kuldīgā, Jēkabpilī, Jelgavā un Dobelē – autobraucēji bez maksas varēja nodot nolietotās riepas. Kā ierasts, iedzīvotāju atsaucība bija liela – kampaņas laikā autovadītāji nodeva vairāk nekā 25 tūkstošus nolietotu riepu, kas kopā veidoja 214,38 tonnas.

Vides akcijas "Dod riepām otru dzīvi" mērķis ir informēt sabiedrību par nolietoto riepu kaitīgumu videi, iespējām tās nodot pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Šīs iniciatīvas rezultātā ik gadu tiek savākti vairāki simti tonnu nolietotu automašīnu riepu, kas pēcāk tiek atbildīgi apsaimniekotas.

Nolietotās riepas pēc savākšanas tiek nogādātas priekšapstrādes punktā, kur tās tiek šķirotas un pārstrādātas, lai uzreiz nogādātu riepas tālāk uz pārstrādes rūpnīcām. Pārstrādātās granulas pēc tam plaši tiek izmantotas sporta laukumu segumu ražošanā, celtniecībā, ceļu būvē, dažādu paliktņu, paklājiņu izgatavošanā un citur.

"Godīga un caurspīdīga riepu aprites sistēma ir ne tikai mūsu kā ražotāju sistēmu, bet arī visas sabiedrības interesēs. Priecājamies, ka, pateicoties šai akcijai, atbildīgo automašīnu īpašnieku skaits ar katru gadu aug, un līdz ar to vide mums apkārt kļūst tīrāka un drošāka. Viennozīmīgi riepu utilizācija jāpadara ērti pieejama ikvienam un tieši bezmaksas nolietoto riepu nodošanas iespējas ir tās, kas stimulē atbildīgu riepu apsaimniekošanu. Atkritumu apsaimniekotāji – gan laukumos, gan riepu maiņas servisos – jāmotivē nokalpojušās riepas pieņemt bez maksas. Šobrīd par to tiek diskutēts jau valstiskā līmenī, kā arī pēdējā laikā ir ieviesta virkne izmaiņu situācijas uzlabošanai. Arī mēs kā ražotāju atbildības sistēmas dalībnieki iesaistāmies, lai meklētu reālus risinājumus atbildīgai riepu apsaimniekošanai Latvijā," stāsta Uldis Skrebs, AS "AJ Power Recycling" valdes loceklis.

Līdzšinējo problēmu ir saasinājuši arī ēnu ekonomikas komersanti, kas bieži vien neuzņemas atbildību par riepu apsaimniekošanu un izvairās no citu nodokļu maksāšanas. Godprātīgiem komersantiem ir noslēgti līgumi ar riepu apsaimniekotājiem, kuri nodrošina nolietoto riepu savākšanu un atbildīgu to apsaimniekošanu. Šobrīd, lai ierobežotu šādas situācijas, ir palielinājusies arī Valsts vides dienesta kontrole.

Lai mazinātu nolietoto riepu uzkrāto apjomu un veicinātu atbildīgu pārstrādi, vides akcija "Dod riepām otru dzīvi" norisinās jau sesto gadu, un to organizē "AJ Power Recycling" sadarbībā ar SIA "3R" un atkritumu apsaimniekotājiem − SIA "Ķilupe'', SIA "Vides Serviss", SIA "Kuldīgas komunālie pakalpojumi", SIA "Jēkabpils pakalpojumi", SIA "Zemgales Eko" un SIA "Dobeles komunālie pakalpojumi".

Riepu pārstrāde samazina negatīvo ietekmi uz vidi, kā arī sniedz iespējas iegūto materiālu izmantot atkārtoti. AS "AJ Power Recycling" aicina sazināties ar savu autoservisu vai arī vērsties pie reģionālā atkritumu apsaimniekotāja, lai uzzinātu par nolietoto automašīnu riepu nodošanu otrreizējai pārstrādei. Tās var nodot gan šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumos, gan citviet – tomēr tas ir par samaksu. Tāpat šajos laukumos iespējams nodot izlietotus svina un cita veida akumulatorus, visu veida baterijas, eļļas filtrus un smēreļļas.