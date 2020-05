Viļņā aizliegs autosatiksmi cauri vecpilsētai

Viļņā no jūlija būtiski reorganizēs autosatiksmi, aizliedzot automašīnās doties cauri vecpilsētai, proti, tajā varēs tikai iebraukt no četrām dažādām pusēm, nevis šķērsot to tranzītā, paziņojis Lietuvas galvaspilsētas vicemērs Vītauts Mitals.

Viļņas pašvaldība lēš, ka līdz šim satiksmes maksimumstundās vecpilsētā līdz pat 40% no kopējās autosatiksmes veidoja tranzīta plūsma – mašīnas, kas tikai izbrauc cauri vecpilsētai, tajā pat neapstājoties.

Kā norādījis Viļņas mērs Remiģijs Šimašus, tas rada lielas neērtības vecpilsētas iedzīvotājiem.

"Vecpilsēta jau nav nekāds benzīntanks pie autostrādes, (..) tā ir vieta, kur mēs aicinām iebraukt un no kurienes pēc tam saskaņoti jāizbrauc," viņš skaidrojis. "Tas, protams, nozīmēs, ka daļai cilvēku nāksies braukt vecpilsētai apkārt, un iespējams, kādam tas pagarinās ceļu par minūti vai divām, tomēr domāju, ka šāds solis ir vajadzīgs, lai saglabātu un koptu vecpilsētu, visu tās gaisotni."

Turpmāk Viļņas vecpilsēta būs sadalīta četrās atsevišķās zonās, pa kurām būs atļauta cilpveida kustība – katrā zonā varēs iebraukt pa vienu ielu un izbraukt pa citu, bet pa katru zonu varēs pārvietoties tikai vienā virzienā un šie maršruti nekur nekrustosies un pat nesaskarsies.

Līdz ar to vairs nebūs arī iespējams apbraukt apli ap Viļņas rātsnamu, tomēr tam joprojām varēs piekļūt no trim dažādām pusēm.

Jau no nākamās nedēļas četras vecpilsētas ielas, ieskaitot Ģedimina prospekta sākumu pie Katedrāles laukuma, tiks pilnībā slēgtas autosatiksmei un atvēlētas gājējiem, velobraucējiem un āra kafejnīcām. Tiesa gan, attiecīgo ielu iedzīvotāji varēs piebraukt savām mājām automašīnā.

Pārmaiņas neskars sabiedrisko transportu – mazie elektroautobusi šai rajonā turpinās kursēt. Tiks domāts arī par to, kā nošķirt gājēju plūsmas no velobraucēju un skrejriteņu lietotāju plūsmām.

Pašvaldība solījusi, ka jaunās pārmaiņas vērīgi analizēs eksperti – iecerēts, ka nākotnē tiks veidoti jauni sabiedriskā transporta maršruti, kas ļaus piebraukt vecpilsētai vai pat iebraukt tajā, un ierīkotas jaunas pieturvietas, bet gar vecpilsētu iespēju robežās kursēs videi draudzīgs sabiedriskais transports.

Kā pastāstījis Šimašus, sākotnēji bijis plānots šos pārkārtojumus ieviest tikai no nākamā gada, bet Covid-19 dēļ noteiktā karantīna ļāvusi veikt zināmas korekcijas - automašīnu plūsma pilsētā samazinājusies, tādēļ nolemts izmantot šo izdevību. Pēc mēra teiktā, nākotnē varētu tikt lemts vēl par citu ielu slēgšanu.

Satiksmes reorganizācija un jaunu satiksmes zīmju izvietošana pilsētai izmaksās 20 000 – 30 000 eiro.