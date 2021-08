Viltus ziņu Niks Endziņš brauc bez tiesībām un svešu 'Lexus' uzdod par savu

"Vēl viens nedarbs nu ir veikts, bet jau nākamais tiek steigts." Par viltus ziņu izplatīšanu tiesātais Niks Endziņš pievērsies jaunam rūpalam – sporta prognožu tirgošanai. Lai potenciālajiem klientiem radītu iespaidu par savu it kā finansiālo veiksmīgumu, Endziņš soctīklos lepojas ar it kā nopirktu svaigu "Lexus" apvidus automobili. Tomēr patiesībā 24 gadus vecajam Nikam Endziņam nav nedz autovadītāja tiesību, nedz arī viņš ir konkrētā "Lexus" automobiļa īpašnieks, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Niks Endziņš, kurš pēc vairākām tiesvedībām apgalvo, ka viltus ziņu portālu biznesam ir licis punktu, šī gada maijā uzsāka jaunu "biznesu" – sporta prognožu tirgošanu. Saziņas lietotnē "Telegram" Endziņš ir izveidojis publisko grupu "NikBET", kurā šobrīd ir jau ap 6400 biedru. Tajā tiekot publicētas sporta sacensību prognozes, kas totalizatoros uzvarot ar varbūtību 50:50.

Savukārt par maksu interesenti var pievienoties viņa izveidotajam "VIP" kanālam, kurā sporta prognozes uzvarot jau ar 95% varbūtību, apgalvo pats Endziņš. Lai pievienotos šim "VIP" kanālam, ir jāsazinās ar Niku Endziņu privāti un uz viņa norādīto trešās personas privāto bankas kontu jāpārskaita vai nu 20 eiro nedēļā, vai 50 eiro mēnesī. Endziņa "Telegram" VIP kanālā šobrīd ir ap 90 maksātāju, pārliecinājās "Delfi".

Lai reklamētu savu biznesu un piesaistītu jaunus klientus, Endziņš ik pārdienas soctīklos publicē video, kuros lielās ar lielām summām skaidrā naudā, piemēram, no bankomāta izņemot uzreiz 1000 eiro vai istabā pa gaisu mētājot 50 eiro banknotes kā attiecīgās dienas laimestu sporta totalizatorā. To skatoties, potenciālie klienti soctīklu komentāros Endziņam uzdeva jautājumu – ja reiz viņš ik dienas nopelna tik lielu naudu, kādēļ joprojām brauc ar taksometru, nevis nopērk savu automobili. Reaģējot uz to, Endziņš nāca klajā ar savu jauno "veiksmes stāstu".

"Lielā diena ir klāt! Es nopirku "Lexus", jo pelnu ar "NikBET" likmēm! Šī tagad ir mana mīlule!" dzirkstošā vīna pudeli korķē vaļā Endziņš un aplaista jauno "pirkumu" kādā no saviem soctīklu video. Automobiļa fotogrāfijās Endziņš tā reģistrācijas numurzīmi slēpj, rūpīgi to aizkrāsojot. "Esmu sapratis, ka, ja tavā dzīvē notiek kaut kas labs, šīs labās lietas vajag vairāk paturēt pie sevis… Galvenais, lai viss ir oficiāli. Lai pēc tam nav problēmu ar Valsts ieņēmumu dienestu," atbildēja Endziņš uz žurnāla "Privātā dzīve" jautājumu, vai automobilis patiešām ir viņa.



Lai arī fotogrāfijās Endziņš "Lexus" numurzīmi slēpj, vienā no īsajiem videostāstiem "Instagram" profilā automobiļa numurzīme tomēr uz brīdi pavīdēja. Patiesībā 2019. gada "Lexus NX" apvidus automobilis, ar kuru lielījās Niks Endziņš, pieder kādai 35 gadus vecai Irīnai, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Bet arī "Lexus" automobiļa patiesā piederība nav vienīgā kārtējā Endziņa "viltus ziņa". Soctīklos publicētajos video Endziņš redzams, braucam pa koplietošanas ceļiem ne tikai ar iepriekšminēto "Lexus", bet arī kādu vecāka izlaiduma gada "Audi Q7" apvidus automobili. Tomēr patiesībā Nikam Endziņam nav un nekad nav bijis autovadītāja tiesību. Endziņš aizvadītājā gadā ir apguvis tikai autovadītāju teorētiskās apmācības kursus un nav vēl noformējis braukšanas mācību atļauju jeb t.s. baltās tiesības, liecina "Delfi" rīcībā esošā informācija.

Un pat arī ar to Nika Endziņa patiesās nedienas nebeidzas. Endziņš "NikBET" rūpalu sauc par savu "uzņēmējdarbību" un apgalvo, ka viss esot "oficiāli". Tomēr nekāds uzņēmums uz Nika Endziņa vārda nav reģistrēts, liecina "Lursoft" datubāze. Potenciālajiem klientiem "Telegram" kanālā viņš naudu prasa pārskaitīt pat ne uz savu, bet kādas trešās personas privāto bankas kontu. Līdz ar "NikBET" sākumu maijā līdz pat aizvadītajai nedēļai Endziņš savus klientus "VIP" kanāla pieejai aicināja naudu pārskaitīt uz kādas Kristīnes kontu.

Kā no Endziņa nu jau izdzēstajiem "Instagram" vēstījumiem noprotams, Kristīne pēkšņi naudu tālāk Endziņam vairs nepārskaitīja un esot vērsusies policijā, kura viņu esot aicinājusi naudu Endziņam arī turpmāk vairs nepārskaitīt. Valsts policija portālam "Delfi" komentāru par šo iespējamo konfliktu nesniedza, jo informāciju par konkrētām privātpersonām neizpauž. Šobrīd interesentiem, kuri vēlas pievienoties Nika Endziņa sporta prognožu "VIP" kanālam, naudu prasa pārskaitīt nu jau uz kāda Emīla kontu.



Atgādinām, ka 1997. gadā dzimušais Niks Endziņš plašāku atpazīstamību sabiedrībā ieguva nevis ar savu darbību hip-hop mūzikas jomā ar segvārdu Neids, bet gan viltus ziņu portālu uzturēšanu. 2019. gadā viņu tiesāja par "rupju sabiedriskās kārtības traucēšanu", tostarp izplatot viltus ziņas, ka it kā esot sabrucis tirdzniecības centrs "Alfa". Savukārt 2020. gadā uz apsūdzēto sola Endziņš nonāca par naida kurināšanu, aicinot "likvidēt ķīniešus". Šī gada 26. aprīlī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa viņam piesprieda septiņu mēnešu cietumsodu. Niks Endziņš pārsūdzējis sev nelabvēlīgo tiesas spriedumu un to apelācijas kārtībā izskatīs Rīgas apgabaltiesa.