'Viņš mīlēja ātrumu un dzīvi' — traģiskajā 'Ferrari' avārijā Salaspilī bojā gājis vīrs ar sievu

Ceturtdien, 13. maijā, medijus pāršalca ziņa, ka ap pulksten 1 naktī Salaspils pagastā uz autoceļa Ulbroka - Ogre "Ferrari 458 Italia" superauto nobrauca no ceļa braucamās daļas, ietriecās kokā un aizdegās. Negadījumā gāja bojā 1993. gadā dzimis vīrietis un 1991. gadā dzimusi sieviete. Portāla "Delfi" rīcībā nonākušas arī aculiecinieku fotogrāfijas ar avarējušo "Ferrari".

"Tas ir milzīgs zaudējums! Autoavārijā gāja bojā mūsu draugs un viņa sieva," pavēstījis automobiļu tirdzniecības, restaurācijas un pārbūves uzņēmums "Lucky Thirteen", izsakot līdzjūtību un piebilstot, ka "viņš mīlēja ātrumu un dzīvi". "Lucky Thirteen" meistardarbnīcā viņam tika būvēts "pasaulē visjaudīgākais" "Porsche Panamera" spēkrats, kam bija paredzēts motors ar vairāk nekā 1000 zirgspēku jaudu.

Bojāgājušais Artjoms Lienis plašākā sabiedrībā ir pazīstams ar segvārdu "xsoalxs", brauca ar tādas pašas individuālās numurzīmes baltu "BMW X7" un internetā publicēja video ar ātru braukšanu pa koplietošanas ceļiem. Portāls "Delfi" jau vēstīja par divu "BMW X7" traukšanos tandēmā pa Jūrmalas šoseju ar vairāk nekā 200 km/h un par slidināšanos ar 730 zirgspēku jaudīgu "Brabus" limuzīnu pa Rīgas ielām. Šorīt šos un citus video, kur Artjoms ir redzams, pārsniedzot ātrumu, viņa komanda no "YouTube" kanāla jau ir dzēsusi.



Tāpat internetā publicēts video, kurā fiksēts "Ferrari" avārijas brīdis – no kādas teritorijas videonovērošanas sistēmas iegūtais sižets liecina, ka "Ferrari" traucies milzīgā ātrumā, saslīdējis jau uz asfalta, ielidojis kokos un tūlīt pat uzliesmojis. Video redzams, ka aiz "Ferrari" joņojuši vēl citi spēkrati. Auto entuziastu komūnā mēļo, ka naksnīgā "skriešanās" bijusi daļa no "MT_Riga" regulārajiem jaudīgo auto īpašnieku kopīgajiem braucieniem. Šobrīd visos "MT_Riga" soctīklu kontos arhīva video ar pārgalvīgo braukšanu koplietošanas satiksmē jau ir dzēsti.



Avarējušais "Ferrari 458 Italia" nebija Artjoma īpašums, bet gan aizlienēts no drauga. Konkrētais "Ferrari" superauto vēl šorīt bija redzams "xsoalxs" pārstāvētā "YouTube" kanāla "VroomVroom Show" profilā, bet no turienes tika dzēsts. Piedāvājam fragmentu no nu jau dzēstā video, kur redzams, kā ar to milzīgā ātrumā viens no "VroomVroom Show" vadītājiem nesas pa Jūrmalas šoseju:



Avarējušais "Ferrari" Latvijā tika piereģistrēts šī gada aprīlī ar aptuveni 50 tūkstošu kilometru nobraukumu. Automobilis reģistrēts uz kādas mikrosabiedrības vārda, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija. "Lursoft" dati liecina, ka uzņēmums kā savu darbības veidu norādījis sava vai nomātā nekustamā īpašuma izīrēšanu un pārvaldīšanu. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Turcijas pilsonis.

2019. gada pārskats, kas arī ir vienīgais "Lursoft" pieejamais šīs firmas darbības pārskats, liecina, ka aizpērno gadu tas noslēdzis ar 5654 eiro zaudējumiem, apgrozījums bijis nulle, kā arī bijis viens darbinieks. Šā gada janvārī uzņēmumam bijis 47 eiro komunālo, apsaimniekošanas vai energoapgādes pakalpojumu parāds. Pēc "Lursoft" datiem, ne 2019., ne 2020. gadā šis uzņēmums nav maksājis nodokļus.

"Ferrari 458 Italia" superauto tika ražots periodā no 2009. līdz 2015. gadam. Tas tika komplektēts ar 4,5 litru V8 atmosfērisko benzīna dzinēju, kas attīsta 570 zirgspēku jaudu. Šāds itāliešu superauto no vietas līdz 100 km/h paātrinās 3,4 sekundēs un maksimāli sasniedz 340 km/h. Lietoto automobiļu tirgū šāds modelis standarta versijā maksā no 120 līdz 180 tūkstošiem eiro.