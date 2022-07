Virzienu diktē pircēji: SUV turpina pilnveidoties

Apvidus automobiļu jeb SUV popularitāte Eiropā pastāvīgi pieaug, un cilvēki pieprasa aizvien plašāku izvēli. Ražotāji uz to reaģē, radot aizvien jaunus pilsētas SUV. Saskaņā ar "JATO Dynamics" datiem 2020. gadā SUV īpatsvars Eiropas jauno auto tirgū bija 40,3%, bet 2021. gadā – pavisam tuvu pusei jeb 45,5%.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pircēju interese par kompaktajiem un vidējā izmēra sedaniem un universāļiem turpina sarukt, un to ietekmē arī progress SUV segmentā: to braukšanas īpašības un komforts ir jūtami uzlabots un tagad vairs būtiski neatpaliek no agrākajiem pircēju favorītiem.

SUV transformējas atbilstoši lietojumam

Ja jūs šodien ieietu tuvākajā autosalonā, tad atrastu tur vismaz vienu SUV modeli. Piedāvājums tirgū ir ārkārtīgi plašs, un ir iespējams apmierināt visdažādākās vajadzības. Tiem, kuri meklē lētu mašīnu, interesants varētu šķist "Dacia Duster" vai "Citroën C3 Aircross". Savukārt "premium" klases ražotāji, piemēram, BMW un "Mercedes-Benz", arī piedāvā plašu SUV klāstu, un šī tipa popularitāte ir panākusi to, kas agrāk nebija iedomājams, – SUV nu ir arī "Rolls-Royce" piedāvājumā.

"Tie, kas vadītāja apliecību ieguva deviņdesmitajos, vēl atceras, ka tos auto, kurus tagad sauc par SUV, toreiz dēvēja par džipiem. Nereti tie bija apvidnieki, līdz ar to spēja braukt pa īstu bezceļu, un uz izturību orientētās konstrukcijas dēļ tie asociējās ar lielāku drošību. Īpaša nozīme bija arī imidžam – ja jūs redzēja pie džipa stūres, tas skaitījās prestiži," stāsta Latvijas Gada auto žūrijas tiesnesis, žurnāla "Profi Latvija" redaktors Guntars Pulss.

Tomēr laika gaitā daudz kas ir mainījies. Tās iezīmes, kas nodrošināja īpašas bezceļa spējas, daļēji kļuvušas rudimentāras, savukārt tās, kas patiešām nepieciešams ikdienā – plašs salons, komfortabla gaita un vieglajam auto līdzīga vadāmība – pastāvīgi tikušas uzlabotas. Savukārt agrāko spēkratu iezīmes drīzāk paturētas kā stila atribūti.

"Labākie paraugi demonstrē patīkamu vadāmību, un bagāžas ietilpība dažos gadījumos pat spēj mēroties ar universāļiem. Rezultātā pieejams plašs spektrs, kam vienā galā ir spēkrati, kuri joprojām spēj braukt pa bezceļu, bet otrā – krosoveri, kas faktiski ir vieglie pasažieru auto ar augstāku virsbūvi un drusku lielāku klīrensu. Pašlaik notiek šo modeļu īpašību pieslīpēšana, lai pilnveidotu ergonomiku un atrastu labāko kompromisu starp gaitas komfortu un vadāmību," stāsta Guntars.

Komforts: viens mērķis – dažādi risinājumi

Guntars Pulss gan atgādina, ka SUV un pat krosoveriem ir augstāks smagumu centrs, tāpēc tie vairāk sasveras līkumos, uzņemot ātrumu un bremzējot. Vienkāršākais variants ir izmantot stingrāku balstiekārtu, taču, ejot īsāko ceļu, rodas pretējs efekts – auto, kam vajadzētu būt vienaldzīgam pret ceļa nelīdzenumiem, bez žēlastības drebina iekšā sēdošos cilvēkus. Tāpēc inženieriem jālauza galva, kā atjautīgi savienot šķietami nesavienojamas lietas.

Latvijas Gada auto konkursa tiesnesis piebilst, ka līdzekļi, ko ražotāji iegulda savos modeļos, atšķiras atbilstoši spēkrata izmēram, masai un lietojumam, taču, pat ejot dažādus ceļus, ir iespējams nonākt pie līdzīga mērķa. "Vieglo un relatīvi lēto modeļu vajadzības tehniski var atrisināt vienkāršāk un ar mazākiem ieguldījumiem, bet, lai augstu gaitas komfortu, labu vadāmību un pieklājīgas bezceļa spējas pieburtu lielām mašīnām, ir jārada sarežģītas šasijas. Un inženieru uzdevumu vēl jo grūtāku padara tas, ka šīs auto spējas jānodrošina ļoti plašā diapazonā," saka "Profi Latvija" redaktors.

Dārgo auto ražotāji saviem SUV izmanto pneimatiskās atsperes, adaptīvos daudzrežīmu amortizatorus un elektriskos šķērsstabilizatorus. Tie paver plašas iespējas: var mainīt klīrensu un atkarībā no braukšanas apstākļiem izvēlēties vai nu precīzāku vadāmību, vai lielāku komfortu. Diemžēl šādām šasijām ir viens trūkums – augsta cena.

Taču arī mašīnām ar parastajiem pasīvajiem amortizatoriem ir iespējams rast risinājumus, kas sekmē gan komfortu, gan vadāmību. Piemēram, "Citroën" progresīvo hidraulisko buferu sistēma sniedz papildu komfortu. Franču ražotāja izstrādātajiem amortizatoriem ir papildu vārsti, kas kontrolē to darbību. Praksē tas nozīmē, ka auto gludi brauc pa nelīdzeniem posmiem, bet, ja nepieciešams, dinamiski reaģē uz stūres komandām un ļauj ātri mainīt braukšanas virzienu. Turklāt šos amortizatorus ir iespējams izmantot gan lielākiem SUV, gan kompaktajiem modeļiem.

"Manuprāt, Latvijas pircējiem efektīva balstiekārta ir ļoti svarīga. Mums joprojām ir daudz grants ceļu, un pat braukšana pa pilsētu šur tur atgādina nemitīgu šķēršļu pārvarēšanu. Tādā ziņā potenciālo pirkumu noteikti ir vērts skatīt caur komforta prizmu. Ikdiena jau tā ir pietiekami nervoza, tāpēc labāk, ja auto iedarbojas nomierinoši," spriež "Profi Latvija" redaktors.

Ērtāki sēdekļi ar labu atbalstu

Braukšanas komfortu ietekmē ne tikai balstiekārta, bet arī sēdekļi. Kādreiz uzskatīja, ka ērta krēsla iezīme ir mīksts polsterējums, tomēr tagad vairums sēdekļu ir salīdzinoši stingri – pat greznākajos luksusa spēkratos.

"Mūsdienu auto ir ātri un dinamiski, tāpēc sēdekļiem ir jānodrošina labs ķermeņa atbalsts. No malas skatoties, šķiet – sēdeklis kā sēdeklis, taču ergonomikas speciālisti ir ieguldījuši lielu darbu, lai sēžamais pareizi sadalītu svaru, lai būtu pareizs muguras izliekums, lai drošā pozīcijā atrastos galvas balsts. Plus tam visam jāparedz plašas pielāgošanas iespējas, jo cilvēki ir ārkārtīgi dažādi. Ja viss izdarīts pareizi, ilga sēdēšana nenogurdinās," skaidro Guntars.

Piemēram, jau iepriekšminētā "Citroën" sēdekļiem ir vairāki slāņi, un katrs kalpo noteiktam mērķim: mīkstais nodrošina komfortu, cietais – stingrību, vēl citas kārtas saglabā formu, nodrošina atbalstu mugurai, kā arī absorbē vibrācijas. Tā tiek panākta ergonomiski pareiza sēdpozīcija, un braucējus netraucē vibrācijas un svārstības, kas augstākā SUV ir jo izteiktas.

"Tā dēvētie SUV un krosoveri būtībā ir kļuvuši par vadošo automobiļi tipu. Pašlaik nekas neliecina, ka tuvākajā laikā pieprasījums varētu mainīties, un, manuprāt, tam ir loģisks izskaidrojums – šis formāts ir ārkārtīgi vispusīgs un vislabāk atbilst ikdienas vajadzībām. Es pat domāju, ka salīdzināšanai ar savas pozīcijas zaudējušajiem hečbekiem un universāļiem vairs nav jēgas, drīzāk jākoncentrējas uz to, ko vēlamies no SUV. Mana prognoze ir, ka līdzās standarta modeļiem tuvākajos gados redzēsim interesantus jaunus auto, kas vēl vairāk nojauks robežas starp klasēm," rezumē Guntars Pulss.