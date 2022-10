Visbiežāk zog 10 gadus vecus BMW un svaigus 'Kia' spēkratus

Pēdējos divos gados Covid-19 pandēmijas pārvietošanās ierobežojumu rezultātā samazinājās auto zādzību skaits, tomēr jau kopš vasaras vidus situācija palēnām atkal pasliktinās, liecina apdrošināšanas sabiedrības "Balta" statistika par šogad nozagtajiem auto. Pēdējos trīs mēnešos auto zādzību skaits ir pieaudzis aptuveni divkārtīgi un novērotas arī jaunas zādzību tendences.

"Pēdējos divos gados pandēmijas ietekmē auto zādzību skaitam bija tendence samazināties: cilvēki biežāk atradās mājās, bija mazāka vajadzība pārvietoties ar auto, robežas bija daļēji slēgtas, un līdz ar to arī zagļu rūpals tika vismaz daļēji ierobežots. Bet tagad redzam, ka pieprasījums gan pēc automašīnām, gan to detaļām atkal pieaug, un diemžēl līdz ar to palielinās arī nozagto un apzagto auto skaits," norāda Kristaps Liecinieks, "Balta" transporta produktu un risku parakstīšanas pārvaldes vadītājs.

"Balta" eksperts stāsta, ka pēdējo divu gadu laikā izmainījies arī ierastais zādzību modelis. "Nemainīgi ir tas, ka joprojām visvairāk zog tādus automobiļus, kas aprīkoti ar "Keyless Go" sistēmu. Tomēr, ja agrāk auto zādzības bija galvenokārt vairāk vai mazāk "profesionālu" grupējumu rūpals, tagad redzam, ka zādzības notiek krietni vienkāršāk: bieži zagļi automašīnā iekļūst, izsitot kādu no auto stikliem, un tad cenšas auto iedarbināt, izmantojot attālināti nolasītās automašīnas atslēgas informāciju," uzsver Kristaps Liecinieks.

Lai gan starp garnadžu "iecienītākajiem" auto joprojām ir BMW "F" paaudzes (aptuveni 2010.–2012. gada) modeļi, netiek saudzēti arī citu ražotāju dažāda gadagājuma auto. Kristaps Liecinieks norāda, ka patlaban noteikt, kuru auto īpašniekiem būtu jāuzmanās visvairāk, ir gandrīz neiespējami, jo starp zagtajiem auto ir gan vecāku modeļu sportiskie BMW, gan, piemēram, jaunāka gadagājuma "Kia" markas ģimenes auto vai dažādu izmēru apvidus auto.

"Rudens un ziema līdz ar garajiem vakariem jau tā tradicionāli ir zagļu aktivitātes pīķis, un šogad jāuzmanās vēl vairāk, jo daudzviet tiks taupīta elektrība, un ielas un pagalmi, iespējams, kļūs tumšāki. Tāpēc automašīnu īpašniekiem iesakām parūpēties par sava auto drošību proaktīvi, gan veicot atbilstošus prevencijas pasākumus risku mazināšanai, gan sagādājot KASKO polisi finansiālās drošības spilvenam," iesaka Liecinieks.

Lai mazinātu auto zādzības iespēju, apdrošinātājs iesaka veikt dažus vienkāršus drošības pasākumus. Aprīkojiet savu auto ar papildu pretaizdzīšanas iekārtu, lai apgrūtinātu zagļu uzdevumu un palīdzētu atgūt auto nozagšanas gadījumā. Ar konsultāciju par to, kura pretaizdzīšanas iekārta ir piemērota jūsu automašīnai, lieliski var palīdzēt apdrošinātāji.

Tāpat marķējiet auto lukturus un spoguļus. Ja iespējams, novietojot auto stāvēšanai apsargājamās stāvvietās vai uz apgaismotām ielām. Nekautrējieties izmantot vienkāršus, bet labi pārbaudītus līdzekļus auto pasargāšanai no garnadžiem, tajā skaitā stūres saslēdzējus vai savilcējus, kas liedz izņemt auto lukturus, neatverot motora pārsegu. Neatklājiet savus atvaļinājuma plānus sociālajos tīklos – zagļi var izmantot šo informāciju, lai netraucēti piekļūtu gan jūsu auto, gan mājoklim.