'Volkswagen' desu ražotne – interesanti fakti

Vācu autobūves gigants "Volkswagen" (VW) ir pazīstams kā daudzu populāru modeļu ražotājs, taču reti kurš zina, ka kompānijas ražotnē Volfsburgā atrodas arī VW desu ražotne.

Jā, viņiem pat ir pašiem savs miesnieks, kas ir atbildīgs par "currywurst" jeb karija desām, kas ik dienu nonāk uzņēmuma ēdnīcās. Pagājušogad VW saražoja 6,81 miljonu desu – vairāk nekā jebkādas citas detaļas, kas tiek izgatavotas Volfsburgā. WhatCar.lv bija iespēja ieskatīties VW desu ražotnē, lai iegūtu ekskluzīvus faktus, kas apkopoti šajā speciālreportāžā.

VW desām ir savs unikāls detaļas kods

Ikvienai detaļai, kas tiek izgatavota VW rūpnīcā, ir savs unikālais identifikācijas kods – un tāds ir arī desām. Ja tu vēlies tās pasūtīt, kods ir "199 398 500 A".

VW sāka ražot desas vēl pirms "Golf"

VW sāka ražot desas 1973. gadā, tātad – gadu pirms klajā tika laists pirmās paaudzes "Golf". Tas nozīmē, ka VW desas ir vecākas par jebkuru modeli vācu autobūves giganta katalogā, ja neskaita "Passat", kura ražošana tika sākta vienlaicīgi ar desām – 1973. gadā.

VW desu recepte ir mainīta tikai vienreiz

Sākotnēji VW desas tika gatavotas no liellopu un cūkgaļas maisījuma. Taču 90. gados, kad Eiropa sākās BSE sērgas krīze, liellopu gaļa no receptes pazuda, un VW to receptē tā vairs arī atpakaļ neielika. Cūkgaļa gan palika, ar 20% tauku saturu, kas ir mazāk nekā lielākajai daļai šā tipa desu, kur tauku saturs parasti ir ap 35%.

Visvairāk VW "currywurst" tika saražotas 2015. gadā

VW desām visraženākais gads bija 2015., kad tika izgatavoti vairāk nekā 7,2 miljoni desu. Ar to pietiktu, lai, saliekot visas desas vienu aiz otras, to kopējais garums sniegtos no Volfsburgas līdz Romai. Kopumā togad vācu autoražotājs izgatavoja 1181 tonnas pārtikas. Divus gadus vēlāk šis apjoms bija nokrities līdz 1151 tonnām, kas tik un tā bija par 264% vairāk nekā 2009. gadā.

VW desas ir pieejamas divos izmēros

Oriģinālā VW desa ir 25 centimetrus gara un sver 170 gramus. Taču pēc tam, kad daži darbinieki sūdzējās, ka tā ir pārāk liela, VW laida klajā mazāku porciju, kas ir divkārt mazāka.

Garšvielu sastāvs tiek turēts noslēpumā

Unikālā garša, kāda ir VW "currywurst", ir viens no visstingrāk glabātajiem noslēpumiem Volfsburgā. To zina tikai daži no pašiem uzticamākajiem kompānijas miesniekiem. Zināms vien, ka garšvielu "mikss" sastāv no 21 elementa, to vidū karija, pipariem, sāls un ingvera.

VW reiz izgatavoja 250 metrus garu desu

Gigantiskā desa tika izgatavota kā daļa no labdarības projekta, atzīmējot piektās paaudzes "Golf" klajā laišanu.

Eksistē arī veģetāriešu desa ar VW logo

VW veģetārā desa tika laista klajā 2010. gadā un sākotnēji tajā tika izmantots tofu. Vēlāk tas tika aizstāts ar "materiālu", kas izgatavots no kviešiem. Pērn tika izgatavoti vairāk nekā 22 tūkstoši veģetāro VW desu.

VW desas ir nopērkamas divos futbola stadionos

VW ir līgumi par pārtikas piegādi diviem stadioniem Vācijā – viens no tiem ir "VfL Wolfsburg" komandas stadions, otrs – "Eintracht Braunschweig" komandas stadions. Abos tiek tirgota "pusizmēra" desa. Tāpat to ir iespējams iegādāties 22 lielveikalos Volfsburgas apkaimē. Šobrīd notiek sarunas par VW desu piegādi arī kādam restorānam Singapūrā.

VW ražo deviņus desu veidus

Lai arī "currywurst" ir pati populārākā VW desa, tā ir tikai viena no deviņām dažādām šķirnēm. Vācu autoražotāja paspārnē top arī "bologna", "bouillonwurst", "krakowska", "bratwurst", "bregenwurst", "salsiccia", "gyrosbratwurst" un "kasegriller" desas.

VW kečups – iemesls skandālam?

"Currywurst" tradicionāli tiek servēta ar kartupeļu čipsiem un aromātisku kečupu. Ilgus gadus kečupu ražoja uzņēmumā "Mondelez", taču 2017. gadā VW izvēlējās citu piegādātāju – "Develey". Par spīti padziļinātiem testiem, kuros tika salīdzinātas abu kečupu garšas, jaunais variants izpelnījies VW darbinieku sūdzības, jo "neesot tik garšīgs kā līdzšinējais". Vācu mediji to jau paspējuši nosaukt par "Kečupgeitas krīzi".

VW desu nav iespējams nopirkt Amerikā

Saskaņā ar stingrajiem ASV importa noteikumiem VW nedrīkst savas desas piegādāt aizokeāna klientiem. Tāpēc tad, kad kompānijas vadība pieprasīja, lai šīs desas tiktu piegādātas VW stendā Detroitas autoizstādē, ražotājs tās izgatavoja uz vietas Amerikā. Šai misijai tika izraudzīts viens no uzticamākajiem kompānijas miesniekiem ar slepeno garšvielu recepti kabatā.