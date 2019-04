Zviedru autoražotājs "Volvo Cars" pirmoreiz publisko savu uzkrāto drošības jomas informāciju centralizētā digitālā bibliotēkā, aicinot pārējos automobiļu ražošanas nozares pārstāvjus iepazīties ar to, lai varētu kopīgi uzlabot satiksmes drošību.

Šis paziņojums simbolizē uzņēmuma filosofiju – uzlabot drošību, daloties ar dzīvības glābšanai būtisku informāciju – un tiek publiskots laikā, kad varam atzīmēt, iespējams, vissvarīgākā izgudrojuma automobiļu drošības jomā – trīs punktu drošības jostas – 60. gadadienu.

1959. gadā "Volvo Cars" ieviestā trīs punktu drošības josta saskaņā ar aptuveniem aprēķiniem ir izglābusi dzīvību vairāk nekā vienam miljonam cilvēku visā pasaulē, ne tikai "Volvo", bet arī daudzu citu marku automobiļos, pateicoties "Volvo" lēmumam satiksmes drošības uzlabošanas interesēs atļaut izmantot šo izgudrojumu arī citiem ražotājiem.

Atzīmējot šo svarīgo gadadienu un uzsverot, ka informācijas izplatīšanas tradīcija attiecas ne tikai uz patentiem un fiziskajiem produktiem, "Volvo Cars" tagad prezentē "Project E.V.A." Šī iniciatīva godina 60 gadus ilgo automobiļu drošības pētījumu informācijas izplatīšanu pasaulē, vienlaikus izceļot tādu fundamentālu problēmu kā nevienlīdzība automobiļu drošības jomā.

"Mūsu rīcībā ir dati par desmitiem tūkstošu reālās dzīves negadījumu, kas palīdz nodrošināt, lai mūsu automobiļi būtu maksimāli droši visos reālās satiksmes apstākļos," paskaidro profesore un "Volvo Cars" drošības centra vecākā tehniskā speciāliste Lota Jakobsone. "Tāpēc mūsu automobiļi tiek izstrādāti ar mērķi aizsargāt visus cilvēkus neatkarīgi no dzimuma, auguma garuma, formas vai svara, neaprobežojoties ar "vidējo personu", ko pārstāv triecienu testu manekeni."

Projekts "E.V.A.", pamatojoties uz "Volvo Cars" veikto pētījumu datiem un arī uz vairākiem citiem pētījumiem, parāda, ka sievietes automobiļu negadījumos ir pakļautas lielākam noteiktu savainojumu riskam. Piemēram, vidēja vīrieša un vidējas sievietes anatomijas un kakla izturības atšķirību dēļ sievietes vairāk apdraud sadursmes izraisīti kakla un muguras savainojumi.

Uz šo pētījumu un savu uzkrāto negadījumu datu pamata "Volvo Cars" izveidoja virtuālus triecienu testu manekenus, lai varētu labāk izprast negadījumus un izstrādāt tādas drošības tehnoloģijas, kas vienlīdz palīdz aizsargāt gan vīriešus, gan sievietes. Pirmā šādi iegūtā tehnoloģija bija aizsardzības sistēma WHIPS (Whiplash Protection System) pret sadursmes izraisītiem kakla un muguras savainojumiem, ko ieviesa 1998. gadā un kas arī piešķīra unikālu izskatu "Volvo" sēdekļiem un galvas atbalstiem.

Sabiedrības progresa prioritātes ideja joprojām ir "Volvo Cars" drošības risinājumu izstrādes pamatā. Uzņēmums izstrādā jaunas tehnoloģijas ne tikai tādēļ, lai ievērotu drošības standartus vai nodrošinātu atbilstību reglamentējošajiem testiem, bet arī tādēļ, ka, spriežot pēc uzkrātajiem pētījumu datiem, kas pamatoti rūpīgā desmitiem tūkstošu reālās dzīves negadījumu analīzē, var skaidri noteikt konkrētus iespējamus uzlabojumus.

20. gadsimta 80. gados "Volvo Cars" sāka pievērst īpašu uzmanību sānu triecieniem, jo dati liecināja, ka daudzi cilvēki cieta šādās sadursmēs pārāk mazā attāluma dēļ starp trieciena vietu un pasažieri. Tas noveda pie vairākām inovācijām, sākot jau no 90. gadiem, tādām kā aizsardzības sistēma pret sānu triecieniem (side impact protection system – SIPS), sānu gaisa spilveni un piepūšami aizkari. Visas šīs uz "Volvo" pētījumu datu pamata izstrādātās inovācijas tagad kļuvušas par nozares standartu.

Nesenajos gados "Volvo Cars" pētījumu datos parādījās tāda problēma kā muguras lejasdaļas savainojumi visiem cilvēkiem, neatkarīgi no dzimuma un auguma izmēriem. Turpmāka analīze un pētījumi lika "Volvo" pievērst uzmanību to savainojumu bīstamībai, kas rodas, nobraucot no ceļa. Rezultātā iegūtā tehnoloģija, kas pirmoreiz tika ieviesta modelim "XC90" un tagad ir ierīkota visiem SPA bāzes automobiļiem, ir sēdekļos iebūvēts enerģijas absorbētājs, kas tālu pārsniedz visas automobiļu ražotājiem noteiktās reglamentējošās prasības.