VW atsevišķās Eiropas valstīs piedāvās tikai elektromobiļus

Kompānija "Volkswagen" (VW) radikāli mainīs savu modeļu piedāvājumu atsevišķās Eiropas valstīs – Norvēģija būs pirmā valsts, kurā VW piedāvās tikai un vienīgi elektromobiļus. Šādas izmaiņas markas piedāvājumā tiks veiktas no 2024. gada 1. janvāra, bet benzīna, dīzeļa un hibrīda automobiļi Norvēģijai piedāvāti vairs netiks.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Norvēģija kā pirmā valsts, kur VW piekops šādu praksi, nav nekāds brīnums – šajā Ziemeļeiropas valstī elektromobiļi ir īpaši populāri, kā arī Norvēģijas valdība strauji virzās uz pilnīgu atteikšanos no jauniem automobiļiem ar iekšdedzes motoru.

Norvēģijā ir viens no vislielākajiem elektromobiļu īpatsvariem valsts autoparkā. Pērnā gada septembrī 77,5 procenti no visiem pārdotajiem jaunajiem auto bija elektromobiļi, bet, pieskaitot vēl arī uzlādējamos hibrīdus – 91,5%. Kopumā 2021. gadā elektromobiļi veidoja 64,5% no jauno auto tirgus Norvēģijā.

To popularitāte šajā valstī skaidrojama ne tikai ar samērā lēto elektroenerģiju, bet arī iedzīvotāju augsto ienākumu līmeni un dažādu valsts atbalstu, piemēram, elektroauto īpašnieki ir atbrīvoti no ekoloģijas nodokļa un drīkst braukt pa sabiedriskā transporta joslu.

Pirmajā pusgadā Norvēģijā vispārdotākais auto modelis bija "Tesla Model Y" elektromobilis, kas ir arī vispopulārākais jaunais elektromobilis pasaules tirgū no 2019. gada. Otrs populārākais elektromobilis Norvēģijā ir "VW ID.4", bet trešais – "Škoda Enyaq iV". Iepriekš pieprasītais elektroauto modelis bija "Tesla Model 3", bet šobrīd tas piekāpjas konkurentiem.