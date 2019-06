VW būvēs 36 000 uzlādes staciju elektromobiļiem, tostarp arī Latvijā

"Volkswagen" (VW) vēlas panākt strauju e-mobilitātes attīstību, tādēļ uzņēmums arvien vairāk iegulda elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidē.

Līdz 2025. gadam VW grupa visā Eiropā, tostarp arī Baltijas valstīs, plāno būvēt kopumā 36 000 uzlādes staciju, no kurām 11 000 veidos VW zīmols. Tās tiks uzstādītas VW rūpnīcās un pie dīleriem lielākajās pilsētās. Kopumā elektrouzlādes infrastruktūrā Eiropā VW grupa investēs aptuveni 250 miljonus eiro.

VW aplēses liecina, ka nākotnē 70 procentos gadījumu elektomobiļu uzlāde tiks veikta mājās vai darbā. No 2020. gada VW uzņēmums "Elli" piedāvās vispusīgus uzlādes risinājumus uzņēmumiem un patērētājiem, lai apmierinātu pieaugušo pieprasījumu. Būs pieejams plašs pakalpojumu klāsts — no ekonomiskākiem "Wallbox", tostarp to uzstādīšana, līdz pat jaunajiem, videi draudzīgiem risinājumiem.

"Elektriskās automašīnas uzlāde nedrīkst būt sarežģītāka un neierastāka par viedtālruņa uzlādi. Tāpēc mums nepieciešams daudz vairāk staciju sabiedriskās vietās un vienkāršāki noteikumi privāto "Wallbox" uzstādīšanai," norāda par e-mobilitāti atbildīgā VW zīmola valdes loceklis Tomass Ulbrihs.

VW arī ir uzsācis darbu pie infrastruktūras iespējām tiem, kas dodas garos pārbraucienos pa automaģistrālēm. Līdz 2020. gadam VW sadarbībā ar citiem ražotājiem uzstādīs 400 ātrās uzlādes staciju ar līdz pat 2400 uzlādes punktiem pie nozīmīgākajiem autoceļiem visā Eiropā. Šīs svarīgās pārvērtības skars arī Baltiju.

"Uzlādes infrastruktūra kļūs arvien svarīgāka straujai e-mobilitātes attīstībai Eiropā. Līdz 2020. un 2021. gadam šī lielā projekta ietvaros tiks uzbūvētas arī septiņas īpaši ātrās uzlādes stacijas Baltijā – divas no tām Latvijā, divas Igaunijā un trīs Lietuvā. Šajās stacijās būs no divām līdz 12 uzlādes vietām, tāpēc vienlaikus bez jaudas zudumiem savas automašīnas varēs uzlādēt divi līdz 12 autovadītāji. Turklāt stacijas būs daudz jaudīgākas nekā pašreiz pieejamās 50 kW uzlādes stacijas, jo ir paredzētas lielākas ietilpības akumulatoriem un jaudīgākiem elektriskajiem transportlīdzekļiem, tostarp "VW ID." sērijas automašīnām," stāsta VW zīmola vadītājs Baltijas valstīs Justs Nekrošus.

Paredzams, ka publiskās uzlādes stacijas tiks izmantotas aptuveni 25% gadījumu. Ir plānota arī sadarbība ar mazumtirgotājiem, lai klienti var uzlādēt savas automašīnas, kamēr iepērkas.

"E-mobilitātei ir iespēja kļūt par īstenu veiksmes stāstu Eiropā. Mēs vēlamies apvienot spēkus ar nozarē iesaistītajiem, kā arī ar politiskajiem lēmuma pieņēmējiem, lai kopīgi panāktu uz tehnoloģijām balstītas strukturālās izmaiņas," stāsta Ulbrihs.