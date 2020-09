'VW ID.3' pirmizrāde un bruņotais RAF jau šonedēļ 'Auto 2020' izstādē Ķīpsalā

Jau šajā nedēļas nogalē – no 25. līdz 27. septembrim – Ķīpsalā notiks autoindustrijas izstādes "Auto 2020" speciālizlaidums. Jaunās ēras "Volkswagen" elektromobiļa Baltijas mēroga pirmizrāde, RAF vienīgais radītais bruņotais mikroautobuss, autosporta leģendas un citi zīmīgi spēkrati – izstādes organizatori piedāvā svarīgākos pieturas punktus, kur apmeklētājiem noteikti jāpiestāj.

"VW ID.3" Baltijas mēroga pirmizrāde

Ar "ID" saimes modeļiem "Volkswagen" aizsāk jaunu elektromobiļu ēru. Šīs modeļu gammas elektromobiļi atšķiras no līdzšinējiem ar to, ka jau no rasēšanas dēļa tie radīti kā tikai un vienīgi elektriskie modeļi, nevis kādā esošā automobilī iekšdedzes dzinējs aizstāts ar elektrisko.

Pirmais no "VW ID" saimes elektromobiļiem ir "ID.3", kas beidzot sasniedzis arī Latviju, un tā Baltijas mēroga pirmizrāde notiks tieši izstādē Ķīpsalā. "VW ID.3" prezentēs visgreznākajā versijā "ID.3 1st Plus", kas ir ļoti bagātīgi aprīkota – ar "Matrix LED" priekšējiem lukturiem, balss vadības sistēmu "ID. Light" un citām modernām komforta un drošības sistēmām. Šāds elektromobilis bez atkārtotas akumulatoru uzlādes ir spējīgs nobraukt līdz 420 km garu distanci.

Vēl izstādē varēs apskatīt arī modernizēto "Tiguan" apvidnieku, astotās paaudzes "Golf" hečbeku un "Audi" jaunāko modeļu plejādi: elektrisko apvidnieku "e-tron", biznesa klases sedanu "A6" un populāros apvidniekus "Q3" un "Q7".

RAF vienīgais radītais bruņotais mikroautobuss

Šīs autoentuziastu sezonas jaunums ir restaurēts, RAF pastāvēšanas vēsturē vienīgais radītais bruņu automobilis uz mikroautobusa "RAF-2203 Latvija" bāzes. Tas arī līdz mūsdienām ir saglabāts savā oriģinālajā inkasācijas nolūkiem paredzētajā modifikācijā.

Unikālais RAF automobilis būs apskatāms Rīgas Motormuzeja un Latvijas Antīko automobiļu kluba (AAK) ekspozīcijā, kur notiks pirmizrāde restaurētam 1936. gada vācu "Adler" automobilim, kas vēl tiek gatavots nākamajai retro automobiļu pasākumu sezonai.

Tāpat no retro spēkratiem būs aplūkojama čehoslovāku "Tatra 87", kas ir zināma ar savu priekšzīmīgo aerodinamiku, tomēr sabiedrībā vairāk pazīstama ar netipiskajiem trim priekšējiem lukturiem.

Turklāt 2020. gads ir VAZ jeb žiguļu 50. jubilejas gads – tam par godu AAK stendā būs arī trīs VAZ automobiļi. Savukārt "importa" "youngtimer" ēras klasiskos auto pārstāvēs "Porsche 944", "Ford Sierra" un "BMW" pirmās paaudzes 3. sērija (E21).

Autosporta leģendārākie modeļi cauri desmitgadēm

Neatkarīgi no tā, vai sirdij tuvāks ir rallijs vai autošosejas sacensības, Latvijas autopircēju ceļveža "WhatCar.lv" stendā katrs atradīs savām acīm tīkamāko sporta auto – 80. gadu rallija leģendu "Lancia Delta Integrale", kas izcīnīja sešus WRC čempiona titulus pēc kārtas kā sacīkšu versija, vai "Jaguar XK140", kas 50. gados ar savu 200 km/h maksimālo braukšanas ātrumu bija iespaidīgs sniegums.

Tāpat būs apskatāms aktuālās paaudzes "Porsche 911 GT3 RS" (991.2) – šis "Porsche", kas paredzēts braukšanai pa sacīkšu trasēm, attīsta 500 zirgspēkus un ir trešais šīs markas sērijveida spēkrats, kuram leģendārās Nirburgringas trases apli ir izdevies nobraukt mazāk nekā septiņās minūtēs.

Savukārt dažādo desmitgažu sportiskos auto papildinās arī jauni automodeļi – konkursa "What Car? Car of the Year 2020" nomināciju uzvarētāji: "BMW" 3. sērija, "Ford Puma", "Škoda Scala" un "Superb Combi", "Peugeot 5008", "Toyota Corolla", "Kia Picanto" u.c.

Eksotiskāko automobiļu konkurss

Paredzams, ka vislielāko interesi piesaistīs unikālie, neparastie un oriģināli pārbūvētie automobiļi, kam "Auto 2020" speciālizlaidumā tiek rīkots konkurss "Auto Exotica Award 2020" kopumā 11 nominācijās, kurās apbalvos gan labākos restaurētos, gan pašbūvētos, gan arī tūningotos automobiļus.

Konkursam ir pieteikts Latvijā zemākais zaporožecs, pirmais "widebody" stilā pārbūvētais "Subaru Impreza WRX Prodrive" projekts Baltijā, "Mad Max" kinofilmas stila "Chevrolet Corvette", klasiskā "VW Beetle" louraiders, 1971. gada "Ford Taunus Knudsen Coupe GT", kā arī daudzi citi.

Plaši pārstāvēta "CC Nation" kustība

Šogad izstādei ir pievienojusies kustība "CC Nation", kas pazīstama autoentuziastu vidū ar vasaras sezonā rīkotajiem pasākumiem. Šīs apvienības oriģinālākajiem spēkratiem Ķīpsalā būs atvēlēta 300 kvadrātmetru platība – būs redzami gan vācu, gan japāņu populārākie sportiskie automodeļi, kas viscaur ieturēti "stance" stilā.

Aktivitātes un konkursi visai ģimenei

"Auto 2020" speciālizlaidums būs piemērots visai ģimenei, jo dažādos konkursos un aktivitātēs varēs piedalīties arī bērni, piemēram, vērot ekstrēmus šovus ar velosipēdiem – velotriālu, "BMX freestyle" un "BMX Flatland", kā arī baudīt priekšnesumus pie "PartyBus" skatuves. Savukārt "VR Gaming Latvija" stendā varēs iejusties sacīkšu autobraucēja ādā, izbraucot ar virtuālās realitātes autosacīkšu simulatoru.

Lai dalība izstādē un tās apmeklējums būtu maksimāli drošs, Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1 ir ieviesusi virkni drošības pasākumu – atsevišķas ieejas un izejas, cilvēku skaita un plūsmas kontroli, kā arī pastiprinātu telpu dezinfekciju.