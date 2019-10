VW izskata iespēju pārdot 'Lamborghini' marku

Vācu koncerns "Volkswagen" (VW) plāno šķirties no itāliešu superauto ražotāja "Lamborghini", vēsta aģentūra "Bloomberg" ar atsauci uz procesam pietuvinātiem avotiem.

Investori aicinot VW koncernu atbrīvoties no aktīviem, kas neatbilst koncerna attīstības profilam, tā vietā koncentrējoties uz pamata zīmoliem – VW, "Audi" un "Porsche". Tāpat investori pieprasa vairāk nekā dubultot koncerna tirgus vērtību līdz 2030. gadam – no esošajiem 89 miljardiem dolāru līdz 220 miljardiem dolāru.

VW ir nepieciešami finanšu līdzekļi – koncernam ir nepieciešami vairāku miljardu investīcijas modeļu gammas elektrifikācijas programmai. Aptuveni 30 miljardus eiro VW koncerns ir zaudējis sodos, kompensācijas un citos izdevumos saistībā ar "dīzeļgeitu".

VW koncerna portfelī šobrīd ir 12 vieglo automobiļu markas – "Audi", VW, "Škoda", SEAT, "Cupra", "Porsche", "Lamborghini", "Bentley" un "Bugatti". No kravas auto markām VW koncernā ir "Scania" un MAN, kā arī motociklu zīmols "Ducati".

Vācu koncerna masīvā struktūra tiks restrukturizēta – no dažiem aktīviem VW būs spiests atteikties. Un atvadīšanās no "Lamborghini" šobrīd izskatās kā viens no visizdevīgākajiem variantiem, ņemot vērā šī itāliešu superauto veiksmīgos rezultātus pēdējo gadu laikā.

Pēc sportiskā apvidnieka "Urus" debijas "Lamborghini" markas tirgus vērtība pieauga līdz 11 miljardiem dolāru, bet ražošanas rentabilitāte ir augsta kā nekad. "Bloomberg" analītiķi pieļauj, ka šobrīd ir vispateicīgākais brīdis itāliešu autoražotāju padarīt par neatkarīgu kompāniju un tās akcijas izvietot biržā.

Tomēr gala lēmums par "Lamborghini" markas likteni vēl nav pieņemts – VW priekšnieki izskata dažādus variantus, starp kuriem ir gan vienkārši markas pārdošana, gan arī "Lamborghini" akciju izlikšana publiskajā biržā. Tiek pieļauts, ka jau šobrīd notiek darbi pie "Lamborghini" markas atdalīšanas, bet publisks paziņojums saistībā ar to tikšot izziņots 2020. gadā.