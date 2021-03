VW izveidos sešas jaunas 'gigaražotnes' un samazinās elektroauto cenu

"Volkswagen Group" (VW) prezentējusi tehnoloģiju stratēģiju akumulatoriem un elektrisko automobiļu uzlādei līdz 2030. gadam. Šīs stratēģijas mērķis ir būtiski samazināt akumulatoru sarežģītību un ražošanas izmaksas, lai padarītu elektriskos automobiļus pievilcīgākus un pieejamākus pēc iespējas vairāk cilvēkiem.

Tajā pašā laikā grupa plāno nodrošināt akumulatora elementu piegādes pēc 2025. gada. Jaunais prizmatiskais vienotais elements piedāvās arī labākus apstākļus pārejai uz cietvielu elementu, kas ir nākamais milzu lēciens akumulatoru tehnoloģijās.

Eiropā vien līdz desmitgades beigām paredzēts izveidot sešas tā dēvētās gigaražotnes, kuru kopējais ražošanas apjoms veidos 240 GWh. VW arī aktīvi veicina plaši pieejamu ātrās uzlādes staciju tīklu izveidi pasaulē un cer Eiropā līdz 2025. gadam kopā ar partneriem pārvaldīt aptuveni 18 000 sabiedriski pieejamus ātrās uzlādes punktus.

Volkswagen vēlas ievērojami palielināt akumulatoru elementu ražošanu Eiropā

Grupa aktīvi veicina ražošanas iespēju attīstīšanu Eiropā, lai spētu apmierināt pieaugošo pieprasījumu pēc akumulatoru elementiem. Sagaidāms, ka sešas jaunās rūpnīcas pēc to izveides ražos elementus ar kopējo energovērtību 240 GWH gadā. Tādējādi Volkswagen aktīvi veicinās Eiropas Savienības Zaļajā kursā noteikto mērķu sasniegšanu. Pirmās divas rūpnīcas darbosies Zviedrijas pilsētā Šellefteo un Zalcgiterā.

Šobrīd Volkswagen Zalcgiterā pārvaldītā gigarūpnīca no 2025. gada ražos liela apjoma segmentam paredzētus jaunus vienotos akumulatora elementus un attīstīs apstrādes, izstrādes un ķīmijas inovācijas. Šī pārveide sniegs ievērojamus ietaupījumus un samazinās ražošanas sarežģītību. Abas gigarūpnīcas darbinās no atjaunīgiem energoresursiem iegūta elektroenerģija.

VW plāno samazināt akumulatoru izmaksas un sarežģītību, vienlaikus palielinot to nobraukšanas distanci un veiktspēju. Bez plānotās iekšējās ražošanas ievērojami izmaksu ieguvumi sagaidāmi, galvenokārt pateicoties jaunajam vienotajam akumulatoru elementam. Sagaidāms, ka tas tirgū tiks laists no 2023. gada, bet līdz 2030. gadam tas tiks uzstādīts līdz pat 80% visu grupas zīmolu elektrisko automobiļu.

Papildu ietaupījumi tiks iegūti, optimizējot elementa tipu un ieviešot inovatīvas ražošanas metodes, kā arī pastāvīgi otrreizēju pārstrādi. Tādējādi VW vēlas pakāpeniski samazināt akumulatoru izmaksas sākuma līmeņa segmentā pat par 50% un liela apjoma segmentā pat par 30%.

"Mēs izmantosim savus ietaupījumus, lai sniegtu ieguvumus arī klientiem. Mēs vidēji samazināsim akumulatoru sistēmu izmaksas ievērojami zem 100 eiro par kilovatstundu. Tādējādi e-mobilitāte beidzot kļūs pieejama un būs dominējošā piedziņas tehnoloģija," saka par tehnoloģijām atbildīgais VW valdes loceklis Tomass Šmāls.

VW kopā ar izraudzītiem stratēģiskajiem partneriem vēlas nodrošināt ilgtermiņa elementu piegādes savam elektroauto klāstam. Papildu ieguvumiem izmaksu samazināšanās ziņā gaidāms arī progress attiecībā uzglabāšanas jaudu un ātras uzlādes iespējām. Jaunais prizmatiskais vienotais elements piedāvā arī labākus apstākļus pārejai uz cietvielu elementu, kas ir nākamais milzu lēciens akumulatoru tehnoloģijās, kuru VW gaida desmitgades vidū.

VW akumulatoru ofensīvu papildina liela apjoma ātrās uzlādes staciju tīkla izvēršana. Kopā ar partneriem uzņēmums cer Eiropā līdz 2025. gadam pārvaldīt aptuveni 18 000 sabiedriski pieejamus ātrās uzlādes punktus. Tas paredz pieckārtīgu ātrās uzlādes staciju skaita palielināšanu salīdzinājumā ar šodienu un atbilst aptuveni trešdaļai no kopējā pieprasījuma, kas prognozēts kontinentam 2025. gadā.

VW nākotnē paredzējis elektriskos automobiļus iekļaut privātajā, komerciālajā un sabiedriskajā enerģētikas sistēmā. Tādējādi no saules energosistēmas iegūtu videi saudzīgu elektroenerģiju būs iespējams uzglabāt automobilī un atgriezt to mājokļa tīklā, ja būs šāda nepieciešamība. Klienti būs ne tikai neatkarīgāki no sabiedriskās energosistēmas, bet viņi arī ietaupīs naudu un samazinās CO2 izmešus. Uz Volkswagen izstrādātās MEB platformas balstītie modeļi šo tehnoloģiju atbalstīs no 2022. gada.

VW arī sniegs pilnīgu piedāvājumu ar visiem moduļiem un digitālajiem pakalpojumiem – sākot no divvirziena sienas moduļa un beidzot ar enerģijas pārvaldi. Drīzumā šī tehnoloģija tiks izmantota arī lielākā apmērā, piemēram, dzīvojamās mājās, uzņēmumos un vispārējos energotīklos.