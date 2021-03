VW izziņo plānus līdz 2030. gadam kļūt par tehnoloģiju uzņēmumu

"Volkswagen" (VW) plāno kļūt par tehnoloģiju uzņēmumu, kas nodrošina uz programmatūru balstītu mobilitāti. Ar jauno stratēģiju "Accelerate" uzņēmums laikus sagatavosies izmaiņām auto ražošanas nozarē. Tāpat kā VW apņēmīgi uzsāka savu globālo elektrifikācijas projektu, tas tagad paātrina vairāku citu nākotnes problēmu atrisināšanu – programmatūras ieviešana automobiļos un digitāla klientu pieredze kļūs par nozīmīgiem pamata elementiem.

Ieviešot uz datiem balstītus biznesa modeļus, uzņēmums cenšas piesaistīt jaunas klientu grupas un nodrošināt papildu ienākumus. VW lielai daļai sabiedrības līdz desmitgades beigām arī nodrošinās autonomās automobiļu vadības iespējas.

"E-mobilitāte bija tikai sākums – patiesās pārmaiņas vēl ir tikai priekšā. Ar savu stratēģiju mēs paātrināsim virzību pretī digitālai nākotnei. Turpmākajos gados mēs izmainīsim VW vairāk nekā jebkad agrāk," norādīja VW izpilddirektors Ralfs Brandsteters.

2016. gadā VW aizsāka savu ambiciozo transformāciju un nozarē plašāko elektrifikācijas projektu ar "Transform 2025+" stratēģiju. Ar stratēģiju "Accelerate" VW tagad vēlas pārveidot uzņēmumu par pievilcīgāko ilgtspējīgas mobilitātes zīmolu. Uzņēmums paātrinātajai transformācijai noteicis trīs stratēģiskos vērtību veicinātājus – zīmola vērtība, pielāgojamas platformas un vērtīgs uzņēmums –, un katru no tiem atbalsta konkrēti pasākumi un ambiciozi mērķi.

Programmatūras integrēšana kļūs par VW pamata kompetenci

Uzņēmuma lielie ražošanas apjomi nodrošinās nepieciešamo programmatūras ieviešanu grupā. Tādējādi programmatūras integrēšana automobiļos un digitālā klientu pieredze kļūs par VW biznesa pamata elementiem.

VW attīsta uz klientiem centrētu digitālu ekosistēmu, "ID." saimes modeļiem veidojot ceļu pēctečiem. Šim nolūkam VW izveidojis "ID. Digital" projekta vienību, kas, sākot no 2021. gada vasaras, ik pa 12 nedēļām nodrošinās "over-the-air" atjauninājumus. Tādējādi tiks garantēta automobiļu atjaunināšana visu to dzīves ciklu, un tie kļūs aizvien labāki, pateicoties jaunām funkcijām.

Sagaidāms, ka vien divu gadu laikā pa ceļiem pārvietosies vairāk nekā 500 000 tīklā pilnībā savienotu automobiļu, ar kuriem VW spēs jaunām funkcijām nodot tiešas klientu atsauksmes.

Biznesa modelis 2.0 – jauni klienti un papildu ienākumi

Pārvēršot automobiļus par uz programmatūru balstītiem produktiem, VW rada priekšnosacījumus jauniem, uz datiem balstītiem biznesa modeļiem, kuru mērķis ir samazināt piekļuves šķēršļus individuālajai mobilitātei, vienlaikus piedāvājot klientiem pievilcīgas pakalpojumu pakotnes. Tādējādi VW plāno nodrošināt klientiem nozīmīgas funkcijas visu automobiļa kalpošanas mūžu – uzlādes un enerģijas pakalpojumus, uz programmatūru balstītas funkcijas, kuras klienti rezervē pēc nepieciešamības, vai arī automatizētu braukšanu. Šāda pieeja arī sniegs uzņēmumam papildu ienākumus.

Uzņēmums arī samazinās automobiļu portfeļa struktūras sarežģītību. Automobiļu paaudzes nākotnē tiks ražotas ar krietni mazāku versiju skaitu. Individuālās konfigurācijas, kad tiek iegādāts automobilis, vairs netiks noteiktas ar tehnisko nodrošinājumu. Automobilim būs gandrīz viss nepieciešamais, un klienti jebkurā laikā pēc pieprasījuma spēs iegūt vēlamās funkcijas, izmantojot automašīnas digitālo ekosistēmu. Tādējādi tiks samazināta ražošanas sarežģītība.

Skaidrs plāns rentabilitātes palielināšanai

VW līdz 2025. gadam atvēlējis aptuveni 16 miljardu eiro investīcijas nākotnes e-mobilitātei, hibridizācijai un digitalizācijai. Lai finansētu šīs investīcijas, uzņēmums sistemātiski strādās pie tā, lai palielinātu savu efektivitāti ar stratēģiju "Accelerate".

Prognozēto pamatdarbības peļņas normu vismaz 6% apmērā paredzēts sasniegt līdz 2023. gadam, kā arī to nodrošināt ilgtermiņā.

Ātrāka e-mobilitātes izvēršana

VW atkal plāno strauji paātrināt globālo elektrifikācijas kustību – līdz 2030. gadam zīmols Eiropā audzēs savu tirgus daļu, un 70% no visiem piegādātajiem auto būs pilnībā elektriski, dubultojot iepriekš noteikto mērķi 35% apmērā.

Lai to sasniegtu, VW tirgū laidīs vismaz vienu jaunu elektrisko automobili ik gadu. To 2021. gada pirmajā pusgadā aizsāks visu riteņu piedziņas modelis "ID.4 GTX", kam otrajā pusgadā sekos sportiskais "ID.5". Plāni attiecībā uz elektrisko automobili no "ID.3" saimes ar sākuma cenu no 20 000 eiro, paātrināti par diviem gadiem, tagad paredzot tā nonākšanu tirgū 2025. gadā.

VW pastāvīgi optimizēs modulāro elektroauto platformu (MEB) ar paātrināšanās, uzlādes jaudas un nobraukuma distances uzlabojumiem. VW izmantos arī savas priekšrocības nākamās paaudzes, augstas veiktspējas elektriskās piedziņas automāšīnu izveidei ar jaunu instrumetu rīku "Scalable Systems Platform". Tā pirmo reizi tiks izmantota 2026. gadā VW projektā "Trinity".

Paralēli elektrifikācijas kampaņai uzņēmums arī turpinās attīstīt iekšdedzes dzinēju automobiļus. Visiem pamata modeļiem, tostarp "Golf", "Tiguan", "Passat" un "T-Roc", būs jaunas versijas. Papildus tam VW pamata produktu nākamās paaudzes versijas tiks aprīkotas ar jaunākās paaudzes spraudņa (plug-in) hibrīda tehnoloģiju, tiem spējot ar elektromotoru nobrukt līdz 100 kilometriem.

'Trinity' paplašinās autonomo braukšanu

Visu, ko VW ieplānojis nākotnei, klienti pirmo reizi spēs izbaudīt automobilī 2026. gadā. Modelī "Trinity" tiks apvienoti visi šie elementi. Šis automobilis noteiks jaunus standartus trīs jomās – tehnoloģijās, attiecībā uz biznesa modeli 2.0 un ar jaunu ražošanas pieeju Volfsburgas rūpnīcā.

"Trinity" iesākumā nodrošinās otrā līmeņa (Level 2+), bet nākotnē arī ceturtā līmeņa autonomo braukšanu. ""Trinity" mūsu klientiem kļūs par sava veida laika mašīnu, ietaupot viņiem laiku un stresu. Taču šī tehnoloģija nedrīkst būt paredzēta tikai atlasītai elitei, tāpēc mēs to pielāgojam, lai tā būtu pieejama lielam skaitam klientu," papildina Brandsteters.

Automobiļu tirdzniecības apjoms, kas sasniedz sešus miljonus vienību gadā, nodrošina uzņēmumam kritisko masu, lai tas spētu izvērst autonomo braukšanu, kuras izstrāde ir izsmalcināta, un ieviest to tirgos visā pasaulē. Tāpēc, sākot ar "Trinity" 2026. gadā, VW uzņēmies vadību VW grupā, starp pilnībā savienotām automašīnām izveidojot neirālo tīklu, ar kura palīdzību automobiļi nepārtraukti apmainīsies ar datiem, piemēram, par satiksmes situāciju, šķēršļiem vai negadījumiem. Tas ļaus VW izveidot pašmācības sistēmu ar miljoniem automobiļu, kas sniegs labumu visas grupas zīmolu klientiem.