Zagļi joprojām visvairāk tīko pēc BMW spēkratiem

Pirmajā pusgadā reģistrēti uz pusi mazāk auto zādzību atlīdzību pieteikumi kā 2021. gada pirmajā pusē, liecina apdrošināšanas kompānijas "Gjensidige Latvija" dati. Latvijas garnadžu rokās visbiežāk nonāk BMW markas auto, tomēr neatpaliek arī "Mercedes-Benz", "Audi" un "Toyota".

"Jāteic, ka auto ražotāju ziņā garnadži nav visai izvēlīgi. Esam novērojuši, ka noziedzīgajās aprindās iemīļotākie ir tieši BMW automobiļi, tomēr tik pat labi auto zagļiem tīk "Mercedes-Benz", "Audi" un "Toyota" spēkrati. Mums pieejamie dati liecina, ka garnadžu iekārotās automašīnas mainās periodiski pēc tā, kādai auto markai un tās detaļām tajā brīdī noziedznieku aprindās ir lielāks pieprasījums. Piemēram, pirms pāris gadiem ļoti bieži tika zagtas automašīnas "Toyota Avensis"," skaidro "Gjensidige Latvija" pārstāvis Kristaps Bičevskis.

2021. gada pirmajā pusgadā noziedznieku aprindās populārāki bijuši tieši 2012. gadā ražoti spēkrati, liecina apdrošinātāja dati, tomēr tik pat pieprasīti bijuši arī jaunāki auto. Proti, tie ir spēkrati, kas ražoti 2017., 2018., 2019. un 2020. gadā.

Lai gan zagta automašīna garnadžiem ir liels ienākumu avots, tās nolaupīšana prasa ļoti lielu piepūli. Pārsvarā zagļi pieturās pie ātrāka un vieglāka peļņas gūšanas veida – rezerves daļu zādzības. Liela nozīme kāroto rezerves daļu zagšanas procesā ir to vērtībai un pieprasījumam.

Rezerves daļas, kas garnadžiem ir vispievilcīgākās ir tās, kuru demontāža nepieprasa daudz laika un piepūles, liecina apdrošinātāja pieredze. Visbiežāk cieš automašīnas ārējās detaļas, kuras var ātri demontēt, piemēram, spoguļi un priekšējie lukturi, kā arī automašīnu dekoratīvās uzlikas. Retāk zagļi izvēlas ielauzties automašīnas interjerā, bet, ja nu tomēr tajā iekļūst, tad visbiežāk tiek zagti automašīnas stūresrati, drošības spilveni, kā arī salonā atrodamā elektronika.

Tāpat apdrošinātāja statistika liecina, ka visbiežāk zādzības notiek apdzīvotākajos rajonos, kur garnadžu izdarības nav tik viegli pamanāmas. Garnadžiem īpaši pievilcīgas šķiet tās vietas, kur atrodamas dārgākās un jaunākās automašīnas. Pēdējos gados zagļu visbiežāk apciemotie apgabali ir Rīga un tās rajons, Mārupe, Babīte un privātie ciemi Rīgas apkārtnē.

Lai izvairītos no liekām galvassāpēm, apdrošinātājs ir apkopojis preventīvus padomus, ar kuru palīdzību izdosies nosargāt savu dzelzs rumaku no zagļa nagiem. Pirmkārt, svarīgi ir pievērst uzmanību tam, kā auto ir atstāts stāvēšanai. Proti, to ir jānovieto labi izgaismotā vietā un tam ir jābūt aizslēgtām durvīm un aizvērtiem logiem. Turklāt nedz auto salonā, nedz tā tuvumā nedrīkst atstāt auto atslēgu un rezerves atslēgu. Tāpat pārliecinieties, ka auto salonā nav atstāts kas vērtīgs un zagļiem pievilcīgs, piemēram, portatīvais dators, viedtālrunis, navigācijas iekārta vai kāda cita vērtīga elektronikas prece.

Otrkārt, pat ja garnadzim izdevies iekļūt spēkratā, mūsdienu tehnoloģijas piedāvā aprīkot auto ar pretaizdzīšanas sistēmām. Viena no tādām ir imobilizācijas sistēma, kas jau pēc pāris metriem noslāpēs auto, ja ar to uzsākta braukšana bez atslēgas. Vēl iespējams uzstādīt izsekošanas sistēmu, kas jums ļaus pēc GPS koordinātēm noteikt auto atrašanās vietu vai jau ierasto auto signalizāciju, kas ar skaļu signālu ziņos, ka jūsu auto kāds ir ielauzies.