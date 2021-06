'Zebra': Latvijā zīmēm ticēt nevar – Saulkrastos tās sastādītas bez kādas jēgas

Pašvaldības savā teritorijā zīmes izvieto, kā vien vēlas. Uzskatāms piemērs tam ir Saulkrastu ziemeļu daļā, nevienā vien ielā ceļa zīmes izvietotas vienkārši kā skaisti "bleķīši", jo satiksmes organizācijas loģikai tie nu gan neatbilst, novēroja TV raidījums "Zebra".

"Zebra" šajā teritorijā pievērsa uzmanību braukšanas ātruma ierobežojošai ceļa zīmei "zona ar 30 km/h", kas slēgtā teritorijā būtu ļoti noderīga. Tomēr šeit šī zīme izvietota, "gluži kā krievu lellīte "matrjoška" – lelle lellē, zona zonā", secina raidījuma vadītājs Pauls Timrots.

Savukārt tajā pašā teritorijā, "zona 30 km/h" darbības posmā, tikai koka zaru aizsegta ir vēl atsevišķa zīme "30 km/h". "Kāpēc, priekš kam, no kurienes? Naudu nav kur likt? Tāpat to zīmi neredz, vienkārši braucam un brīnāmies," komentē Timrots. "Jo vairākās vietās vienu un to pašu zīmi sasprauž, vai tāpēc sāksim vairāk tai ticēt? Man šķiet, ka nē."

Ne vien apstāklis, ka vienas zīmes darbības zonā tiek saspraustas vēl kādas piecas tādas pašas, bet pēkšņi "zonas 30 km/h beigas" tiek uzliktas, piemēram, pirms iebraukšanas kempingā vai Skultes ostā – "tad tagad pēkšņi, pēdējos metrus pa šauro celiņu mums jājoņo ar 50 km/h? Kāpēc? Cilvēki, vai zināt, ka šie "bleķīši" salikti pa jūsu pašu, nodokļu maksātāju naudu?"

"Zīme "ātruma ierobežojuma zona" tieši tam arī ir domāta, lai kādā apdzīvotās vietas teritorijā to uzstādi un netērē vairāk metāla. Tieši tam šādu zīmi arī uzstāda, lai būtu mazāk citu, tās pašas nozīmes dublējošu zīmju jāuzstāda. Bet šeit pamanījušies tieši to zīmi, kas domāta, lai tērētu mazāk stabiņu un bleķīšu, izķēzīt pa visām malām. Ar tādu pieeju mēs nesāksim vairāk ticēt tam, kas sastādīts ceļa malās," rezumē Timrots, kurš aprēķinājis, ka šajā teritorijā būtu pieticis ar "ātruma ierobežojums zonā" zīmēm tikai trijās vietās.