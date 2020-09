'Zebra': Pārdaugavā tapuši 'Mietiņu laiki Šķērsielā'

Varbūt kāds atceras Šķērsielu no Ivara Selecka dokumentālās filmas, tomēr tagad šajā Pārdaugavas ielā viss ir citādi. Uz šo mietiņu karaļvalsti devās TV3 raidījuma "Zebra" vadītājs Pauls Timrots, lai pārliecinātos, vai šāds satiksmes drošības risinājums pilda savu funkciju.

Šķērsielā, kurā izveidotas "drošības saliņas" no 63 mietiņiem, satiksme ir apgrūtināta, pārliecinājās Timrots. Ja kāds brauc pretī, tad viņu ir grūti vai pat neiespējami palaist garām, ja kāds vēl brauc arī no aizmugures. Šāda konfliktsituācija uz ceļa tika atrisināta, kad viens no autovadītājiem nolēma ar savu spēkratu piebraukt pie kādas mājas iebraucamā ceļa, lai palaistu garām pretimbraucējus.

"Varētu padomāt, ka kāda krava ar mietiņiem ir izbirusi, slinkums bijis tālu nest, un nolēma tos visus iespraust Šķērsielā –, kas būs, tas būs," novērojumos dalās Timrots.

Vienu funkciju šie mietiņi gan pilda – autovadītāji būtiski samazina savu braukšanas ātrumu vai pat uz brīdi apstājas pilnībā. Tomēr kaut cik plūstošai satiksmes organizācijai šo mietiņu ir par daudz, un drošības saliņu izvietojums ir pārāk blīvs – samainīties diviem pretī braucošiem automobiļiem bez stumdīšanās arī atpakaļgaitā praktiski nav iespējams.

Kā norāda raidījums "Zebra", kurš saņēmis par šo ielu skatītāju sūdzības, viens no iedzīvotājiem esot redzējis šī projekta tāmi, kas esot bijuši 60 tūkstoši eiro. Šeit ir 63 mietiņi, tātad materiāls un darbs uz vienu mietiņu izmaksājis ap tūkstoti eiro.

"Esam apskatījuši mietiņus Šķērsielā un ir skaidrs, ka tas, kurš tirgo mietiņus, ir ticis pie teikšanas kādās valdošās partijās. Viņš tagad drīkst ar mietiņiem apspraust visu, kas ienāk prātā – pieķēzīt pilnu Šķērsielu un Carnikavas krustojumu apspraust tā, ka cilvēki tur sitas nost. Un viss esot kārtībā. Vienīgi bail, ka cilvēks tā pa blatu sabojās mūsu jauko priekšstatu par to, ko varētu izdarīt labu ar stabiņiem. Tagad sanāk diezgan čābīgi, bet varētu daudz labāk – mazāk stabiņu, mazāk naudas iztērēts. Bet, ja tu tirgo stabiņus, tad varbūt tev vienkārši patīk iztirgot daudz stabiņu. Stādot burkānus un bietes, zinām, ka vajag paretināt, ja ir par daudz sastādīts – te arī vajadzēs paretināt," rezumē Timrots.