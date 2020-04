'Zebra': Rīgā izveidots jauns, bet vecmodīgs krustojums

Neskatoties uz grūtiem laikiem, Rīgā rodas jaunas ielas un jauni krustojumi. Kaivas ielā, kas savieno Biķernieku ielu ar Lubānas ielas rotācijas apli, ir izveidots jauns, bet vecmodīgs krustojums. TV3 raidījums "Zebra" devās jauno krustojumu izpētīt un brīdina par tā apdraudējumu satiksmes drošībai.

Kaivas ielā tagad ir jauns krustojums ar Dzelzavas ielu. "Visi, kuri te gadiem braukuši, uzmanieties! Jums šķita, ka tā ir vienmuļa, taisna un mierīga iela bez krustojumiem, bet tagad, hops, un "Stop" zīme!" brīdina "Zebra" vadītājs Pauls Timrots.

"Rīgā 21. gadsimtā ir radīts jauns, bet ļoti vecmodīgs, truls un nepārskatāms krustojums. Turklāt nepierastā virzienā: no vienas puses ir "Stop" zīme, bet no otras – "Dodiet ceļu". Tomēr satiksme šeit ir ļoti dzīva," skaidro Timrots.

Rezultātā Dzelzavas iela tagad ir daudz garāka, nekā mēs to pazinām. Bet šī iela vēl nav savienota ar veco Dzelzavas ielu, kuru līdz šim zinājām. Tur vidū, pie Dreiliņu mājām, jau ir izveidots apļveida krustojums. Līdz ar to uz šīs ielas veidojas nekonsekvence – apļveida krustojums mijas ar parastiem un pat vecmodīgiem krustojumiem, kas var radīt draudus satiksmes drošībai.

Tomēr ar to visi brīnumi vēl nebeidzas. Jaunās Dzelzavas ielas krustojumā ar Juglas ielu ir izveidota kreisā pagrieziena josla, kas ir vēl viena 20. gadsimta palieka, uzskata Timrots. Tie, kuri vēlas no Juglas ielas nogriezties uz Dzelzavas ielu, Lubānas ielas aplī var nogriezties uz Kaivas ielu, tad nebūs no intensīvās satiksmes Juglas ielas jāveic kreisais pagrieziens.

"Kāpēc šeit izveidoja kreiso pagriezienu – vispār nav skaidrs! Gaidīsim, vai pilsēta šeit uzbūvēs jaunu apļveida krustojumu vai viss paliks kā vecajos laikos. Tur moderni, bet te kā pirms 100 gadiem," rezumē "Zebra".