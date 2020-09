'Zebra': Vai auto īpašniekiem būtu jāsatraucas par briestošajām nodokļu izmaiņām

Nesen soctīklos un atsevišķos medijos bija sacelts tracis, ka automašīnām tiks ieviesti jauni nodokļi. Vai panikai ir pamats un vai patiešām valdība plāno palielināt nodokļus transportlīdzekļu īpašniekiem, skaidro TV3 raidījums "Zebra".

"Brēka ir sacelta nepamatoti, kas balstīta populismā, nevis faktos. Pagaidām vēl nav nekas nedz apstiprināts un pat ne izskatīts valdības līmenī, ir tikai iesniegta priekšlikumu kopa, un tur nekādu briesmu lietu iekšā nav," sabiedrību mierina Auto asociācijas prezidents Andris Kulbergs.

Tomēr auto īpašniekus pārmaiņas ar laiku skars, jo Latvija kā Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts ir apņēmusies saistības par klimata plāna izpildi. Piemēram, līdz 2030. gadam visā ES ir būtiski jāsamazina CO 2 izmešu daudzums.

Latvijā autoparks salīdzinājumā ar citām ES valstīm ir ļoti vecs – automobiļa vidējais vecums ir ap 12 gadiem. Lai mazinātu CO 2 izmešu daudzumu, pakāpeniski būs jāatsakās no veciem, īpaši ar dīzeļdzinēju aprīkotiem transportlīdzekļiem, kuri rada vislielāko piesārņojumu.

Kā skaidro Auto asociācijas prezidents, no nākamā gada ir priekšlikums ekspluatācijas nodokli tikko saražotām un pirmo reizi reģistrējamām automašīnām CO 2 izmešu daudzumu mērīt pēc jaunā WLTP cikla, kas nesen ieviests autobūvē. Atgādinām, ka WLTP ciklā degvielas patēriņš un CO 2 izmeši spēkratiem tiek rēķināti, pietuvinot reāliem braukšanas apstākļiem, nevis laboratoriskos apstākļos, kā tas bija līdz šim. Ņemot vērā, ka autobūve pāriet uz WLTP cikla mērījumiem, šie jaunie standarti jāievieš arī nodokļu politikā. "Neviens neko vairāk nemaksās, vienkārši likumos tiks ierakstīts šis jaunais standarts," norāda Kulbergs.

Tāpat soctīklos sašutums bijis par priekšlikumu palielināt nodokli par lietota automobiļa reģistrāciju. Kulbergs skaidro, ka tādā gadījumā tas attiektos tikai uz tiem lietotajiem auto, kas tikko ievesti Latvijā un šeit tiek pirmo reizi reģistrēti. Ar šādu nodokli tiktu mazināta motivācija ievest vecu dīzeļauto, bet arī priekšlikumā norādītā maksājuma summa nav milzīga – ap 200 līdz 300 eiro.

Kā uzskata Auto asociācijas prezidents, valstij vajadzētu nevis tikai ierobežot vecu un videi kaitīgu automobiļu ievešanu un reģistrāciju Latvijā, bet tajā pašā laikā arī motivēt patērētāju videi saudzīgāku transportlīdzekļu iegādē ar nodokļu atvieglojumiem zemas emisijas spēkratiem.

Ilgtermiņa sirdsmieram saistībā ar potenciālu ekspluatācijas nodokļa pieaugumu nākotnē Kulbergs cilvēkiem iesaka neizvēlēties smagus automobiļus ar liela tilpuma motoru – jo vairāk automobilis patērē degvielu, jo vairāk tas izplūdē rada CO2 izmešu.