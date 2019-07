Lubānas ielā virzienā uz Rīgas centru notikusi rekonstrukcija krustojumā ar Garo ielu – tagad šeit ir zīme, ka drīkst braukt taisni un pa labi, kā arī tālāk izbūvēta saliņa, kura autovadītājiem rada maldīgu iespaidu, ka aiz tās drīkst no Lubānas ielas veikt kreiso pagriezienu. "Konkursā par visstulbāko krustojumu šogad uzvar Lubānas iela!" pēc krustojuma izpētes secinājis TV raidījums "Zebra".

Garās ielas krustojumā ar Lubānas ielu izbūvētā saliņa nav sadalošā josla, jo tā neturpinās tālāk. Autovadītāji, ieraugot šo sadalījumu, kas vienkārši paredzēts gājējiem, lai tiktu pāri krustojumam, uztver to kā sadalošo joslu. Tā rezultātā rodas pārpratumi un bīstamas situācijas.

Ja šo krustojumu pavēro no Garās ielas puses, kļūst skaidra krustojuma pārbūvētāju iecere. Brauktuve starp abām saliņām neder nekam citam, kā tikai kreisajam pagriezienam no Lubānas ielas – taisni tur aizbraukt nevar, pa labi var braukt tikai no labās joslas. "Tātad kāds ir iecerējis kreiso pagriezienu no visnoslogotākās ielas Rīgā – no Lubānas ielas," secina raidījuma vadītājs Pauls Timrots.

"Tas liek domāt, ka šis ir visstulbākais jaunuzbūvētais krustojums Rīgā šogad. Ar to arī apsveicam inženieri, kas to visu ir dabūjis gatavu un būtībā cilvēkus nolicis zem sitiena. Kreisais pagrieziens, stāvot otrā joslā, aiz muguras nāk smagās mašīnas, griezties pāri divām joslām, kurās arī notiek intensīva satiksme – tas ir "lieliski", neko labāku cilvēks nevar izdomāt," izbrīnīts par inženieru risinājumu ir Timrots.

"Ļoti iespējams, ka šī krustojuma inženieris mums stāstīs, ka tas viss ir ar skatu nākotnē un kaut kad te varēs braukt taisni vai kaut kad te būs luksofors. Bet kamēr tā kārtība iestāsies, domāju, tikmēr daudzi nonāks tepat blakus esošajos kapos, mēģinot nogriezties pa kreisi. Dārgie autovadītāji, šis krustojums liecina, ka neviens par mums šajā pilsētā nerūpējas. Domājam paši par sevi – vislabāk nemēģiniet šeit veikt kreiso pagriezienu un uzmanieties no tiem, kas to mēģina izdarīt. Tas ir sasodīti bīstami un to nevajag darīt!" rezumē Timrots.