Zelta stunda uz autoceļa – pievilcīgi fotografēšanai, bet bīstami autovadītājam

Zelta stunda – laiks tieši pirms saulrieta vai tieši pēc saullēkta ir īpaši pievilcīgs fotografēšanai, taču rudenī var radīt draudus autovadītājiem. Kad saule atrodas zemu virs horizonta, tā ir ļoti spoža un var apžilbināt autovadītājus, traucējot redzi un samazinot spēju atpazīt objektus.

Šādā situācijā var būt grūtāk uz ceļa pamanīt bīstamas situācijas vai neaizsargātus satiksmes dalībniekus. Risināt šo situāciju palīdz ne tikai augstas kvalitātes brilles ar UV filtriem un polarizējošām īpašībām, bet arī automašīnas saulessargi, samazināts braukšanas ātrums un tīrs vējstikls.

"Renault" drošas braukšanas skolas pasniedzējiem ir daži ieteikumi, lai neapdraudētu sevi un citus satiksmes dalībniekus. Pārliecinieties, ka automašīnas vējstikls ir tīrs gan no iekšpuses, gan no ārpuses! Vējstikla ārpusē nepieciešams izmantot kvalitatīvas slotiņas, toties loga iekšpusi var noslaucīt ar stikla tīrāmo līdzekli un lupatiņu vai arī speciālām mitrajām salvetēm priekš logu tīrīšanas. Svarīgi pārliecināties, ka līdzeklis ir pilnībā noslaucīts no loga, lai, tam izžūstot, nepaliktu pleķi, kas var apgrūtināt redzamību.

Brauciet lēnāk! Rudenī ir vilinoši turpināt braukt ar ierasto ātrumu, līdzīgi kā vasarā, un izbaudot rudens ainavas. Bieži vien auto braucēji cer, ka spožās saules gaismas intensitāte redzes laukā būs ļoti īslaicīgi vai kaut kas aizsegs gaismas starus, piemēram, koku galotnes. Tomēr tas var būt par vēlu. Tā vietā, lai paļautos tikai uz saulesbrillēm, papildus nepieciešams izmantot auto saulessargus un samazināt ātrumu, kad saule ir pārāk žilbinoša.

Mēģiniet paredzēt apžilbuma ietekmi uz jums un citiem autovadītājiem! Spilgtie saules stari var apžilbināt un izraisīt bīstamu īslaicīgu redzes zudumu. Saule var pēkšņi parādīties, "iznirstot" aiz kokiem, ēkām un citiem šķēršļiem, it īpaši, ja tiek braukts rietumu virzienā pa galvenajiem ceļiem, kuri ir līkumoti, vai tiek uzbraukts pakalnos.

"Var šķist, ka braukšana zelta stundā pilsētā būs vieglāka, jo blīvā apbūve daļēji aizsargā no saules stariem. Tomēr tas rada papildu risku, jo var vājināt autovadītāja modrību, kurš negaida pēkšņu apžilbināšanu, savukārt gaismas uzplaiksnījumi var parādīties spraugās starp ēkām," skaidro "Renault" drošas braukšanas skolas direktors Ādams Bernards.