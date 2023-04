Zviedru Henke pret latviešu Veru – tūnēti kravinieki izstādē 'Auto' Ķīpsalā

No 28. līdz 30. aprīlim uz izstādi "Auto 2023" Ķīpsalā, vien pāris nedēļas pirms pasaules hokeja čempionāta, ieradīsies arī "Ņujorkas karalis" jeb īpaši pārbūvēts kravas vilcējs "Scania T650". Auto ir veltīts leģendārajam zviedru hokeja vārtsargam Henrikam Lundkvistam. Atbildi parādā nepaliek arī latvieši – izstādē varēs apskatīt starptautisku atzinību guvušo pārbūvēto kravas auto "Vera".

"Scania" kravas vilcējs "Ņujorkas karaļa" motīvā ir pavisam svaigs projekts, bet jau guvis prestižu starptautisko atzinību. Pērn Somijas lielākajā "Power Truck Show", kur piedalījās vairāki simti smagie auto no 11 valstīm, hokeja vārtsargam Henrikam Lundkvistam jeb Henkem veltītais kravinieks izcīnīja titulu "Best in Show".

Šī "Ņujorkas karaļa" projekta idejas autors ir zviedrs Frēdriks Molanders, kurš savu kravas auto uzticēja pārbūvēt speciālistiem Holandē. Pārbūves darbs pie projekta ilga 18 mēnešus. Kraviniekam ir mainīta ne tikai āriene, tostarp ar slavenā hokejista portreta aerogrāfiju, bet pamatīgas pārmaiņas piedzīvojis arī interjers. Iepriekšminētajā Somijas kravas auto šovā tas ieguva atzinību kā trešais labākais starp citiem simtiem pretendentu.



Zviedru hokejists Lundkvists savu profesionālo karjeru aizvadīja no 2000. līdz 2020. gadam, 2006. gadā palīdzot Zviedrijas hokeja izlasei izcīnīt Olimpisko spēļu zelta medaļas. Savukārt Ņujorkas vienības "Rangers" sastāvā leģendārais vārtsargs laukumā devās 887 reizes NHL regulārā čempionāta spēlēs un 130 reizes Stenlija kausa mačos.

Latvijā pārbūvētais kravas auto "Vera"

Latvijas uzņēmumā "Golden Beard Customs", kas ar kravas automobiļu pārbūvi nodarbojas no 2019. gada, tapušais projekts "Vera" arī ir uz "Scania" kravas vilcēja bāzes – tas ir 2005. gada "R500" modelis. Interesanti, ka projekta nosaukums "Vera" ir vienkārši atvasināts no reģistrācijas numurzīmes, kurā ir burti "VR".



Šis "Scania R500" ir pilnībā pārbūvēts un pārkrāsots, tostarp iegūstot arī aerogrāfijas gleznojumus. Tā V8 motora jauda ir palielināta līdz pat 650 zirgspēkiem, bet pārveidotās izplūdes sistēmas skaņa ir tik iespaidīga, ka Igaunijas kravas auto šovā ieguva 2. vietu šajā kategorijā.

V8 dzinēja motīvs redzams arī interjerā, kur šī abreviatūra ir izšūta ne tikai uz sēdekļu atzveltnēm, bet arī kā milzīgs un izgaismots V8 uzraksts kabīnes aizmugurējā sienā. Slovākijas kravas auto šovā "Vera" izcīnīja 1. vietu interjeru konkurencē. Latviešu kravas vilcēja projektā salons ir ne tikai viscaur pārvilkts ar ādu, bet arī pārbūvēta šofera atpūtas zona kabīnē – tajā ir gulta, divi dīvāniņi, ledusskapis un mikroviļņu krāsns.

Šis kravas automobilis tika iegādāts 2021. gada pavasarī, bet pēc gadu ilguša intensīva darba 2022. gada jūnijā ar to jau tika braukts uz pirmo starptautisko šovu. Aizvadītajā sezonā tas pabijis piecos šovos – Slovākijā, Beļģijā, Igaunijā un divreiz Somijā. Lai arī "Vera" dažādos šovos atsevišķās nominācijās ieguva 1. vietu, tomēr projekta autori par augstāko sasniegumu uzskata Somijas kravas auto šovā izcīnīto 5. vietu absolūtajā vērtējumā starp 530 dalībniekiem no visas pasaules.

Starp citu, "Vera" ir būvēta speciāli starptautiskajiem šoviem kā hobija auto, tomēr aizvadītajā ziemā šis vilcējs devās arī kravu pārvadāšanas reisos.

Lielākā autoizstāde Ķīpsalā

Trīs dienas – no 28. līdz 30. aprīlim – Ķīpsalā norisināsies Baltijas nozīmīgākā autonozares izstāde "Auto 2023", kurā varēs iepazīt jaunākos automodeļus, komerctransportu, kemperus, hobija auto, sporta un tūninga spēkratus, kā arī daudzveidīgu autoservisa aprīkojumu.

Izstādē būs apskatāmi jaunākie "Maserati", "Tesla" , "Audi", "Nissan", "Cupra", "SEAT", "Hyundai", "Volkswagen", "Škoda", "Renault", "Dacia", "Citroën", "Opel", "Suzuki" un "Isuzu" modeļi. Līdzās jaunākajiem vieglajiem auto varēs apskatīt komerciālo transportu kravu un pasažieru pārvadāšanai, piemēram, "Otokar", MAN, "Ford Trucks", "Foton" un "Cenntro". Tāpat arī speciālo tehniku, tostarp simtprocentīgi elektriskā izpildījumā. Būs arī daudzpusīgs kemperu, kvadriciklu un elektroskūteru piedāvājums.

Izstādi "Auto" organizē Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība "BT 1".