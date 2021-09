Deputāte Švecova: 'Sistemātiska nodokļu palielināšana nav valstiska pieeja'

Pēc Saeimas deputātes Ļubovas Švecovas ieskatiem, kopējo politiku, ko īsteno valsts, piedalās vairākas ministrijas. "Pareizi būtu, ka pie šiem jautājumiem par tabakas izstrādājumiem un alternatīviem produktiem būtu nevis sistemātiska pieeja, bet horizontāla sadarbība ar visām ministrijām, ne tikai Veselības," norāda deputāte. Viņa arī uzsver, ka ir svarīgi jau no mazotnes bērniem ieaudzināt, ka smēķēšana nav mūsdienīgi. Ja vēlamies sasniegt mērķi – dzīvot sabiedrībā bez cigaretēm, tad tas sākas jau ar izglītības sistēmu, kā alternatīvu reklamējot sportu, veselīgu ēdienu gan bērniem, gan vecākiem. Tas attiecas uz visām paaudzēm.

Švecova norāda, ka liela loma pretsmēķēšanas mērķu sasniegšanā ir Finanšu ministrijai: "Ja valsts virsmērķis būs tikai nodokļu iekasēšana, tad tā nebūs ilgtspējīga un dzīvotspējīga. Ar šādu stratēģiju mūsu bērni slimos, izaugs atkarīgi, valsts patērēs ļoti daudz līdzekļu veselības jomā, ārstējot no atkarībām, vēža un citām iespējamām slimībām. Ja valsts uzskats ir tikai celt nodokļus, tad tā nav ne valstiska, ne ilgtspējīga rīcība."

Bezdūmu nozares asociācijas valdes loceklis Jānis Druva dalās ar novērojumiem, kas sekmē sabiedrībā atkarību veidošanos. Ja kāds apkārt smēķēs cigaretes, tad arī pārējie to sajutīs, pievērsīs uzmanību un, iespējams, radīsies vēlme pamēģināt. Citas alternatīvas ir mazāk atklāts process, un tādējādi rada mazāku apkārtējo un sabiedrības kopumā interesi.

"Mums ir jādomā par to, kāpēc cilvēks lieto atkarību raisošos nikotīna produktus. Veicot tikai aizliegumus un paceļot nodokļus, diez vai nonāksim līdz tam, kāpēc cilvēks ir izvēlējies vispār lietot šo produktu. Viens no iemesliem ir stress – ja izglītosim, ka to var mazināt ar alternatīvām, piemēram, sportot, pastaigāties, tad varbūt arī viņam neradīsies vēlme pievērsties cigaretēm," atzīst Jānis Druva.

Švecova diskusijas gaitā arī norādīja, ka valstij vajadzētu turēt roku uz pulsa un pašai regulēt sabiedrības izvēli: "Valsts izvēlās kādu nodokļu likmi un kādus ierobežojumus ieviest tirdzniecībā, tādā veidā regulējot konkrēto produktu pieejamību. Apskatot Valsts ieņēmumu dienesta datus, var redzēt, ka pēdējā gada laikā Latvijā palielinājusies lētās tabakas lietošana." Tas ir signāls, ko būtu svarīgi izanalizēt un ņemt vērā, veidojot nodokļu politiku.

Atkarība no cigaretēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem, ko visbiežāk rada onkoloģiskas saslimšanas un citas slimības. Bezdūmu nozares asociācija kopā ar ekspertiem rīkoja diskusiju "Kā valsts var mazināt sabiedrības atkarību no cigaretēm", lai runātu par līdzšinējām tendencēm un rezultātiem un aplūkotu ārvalstu praksi. Visu diskusiju var noskatīties šeit.