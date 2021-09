Kā Covid ietekmējis smēķēšanas ieradumus?

Latvijas Universitātes profesore Dr.sc.soc. Aija Zobena ir fokusgrupās pētījusi smēķētāju lietošanas paradumu maiņu pandēmijas laikā. Pētījuma mērķis bija noskaidrot smēkētāju, tostarp arī bezdūmu produktu, lietošanu Covid laikā un vai ieviestie valstī ierobežojumi ir izmainījuši paradumus.

Lielākā daļa pētījuma dalībnieku Covid-19 ierobežojumu laikā strādāja vai studēja attālināti. Interesanti, ka attālinātais darbs ir veicinājis biežāku smēķēšanu. Šis ir viens no blakus efektiem, līdzīgi kā ar lieko svaru, kas parādījies no attālinātā darba. Daļa respondetu atzinuši, ka, apzinoties cigarešu negatīvo ietekmi uz veselību un vēlmi biežāk smēķēt, izvēlējušies alternatīvus cigarešu jeb bezdūmu produktus. Cits iemesls alternatīviem produktiem bija cigarešu smakas un pasīvā smēķēšana pret līdzcilvēkiem, it īpaši ņemot vērā, ka mājās uzturējās arī bērni. Šīs paradumu izmaiņas neattiecas uz izteikti atkarīgiem cigarešu smēķētājiem ar ilgu gadu stāžu.

Cigarešu lietošana bieži vien ir socializēšanās rezultāts konkrētajā darba kolektīvā. Attālināta strādāšana nozīmē vides maiņu un arī pielāgošanos jaunajiem apstākļiem mājās. Galvenie iemesli, kāpēc smēkētāji izvēlējās pāriet uz alternatīviem smēķēšanas produktiem – iespēja diskrēti lietot produktus, samazināts pasīvās smēkēšanas risks, mazāk kaitīgs ar perspektīvu atmest smēkēšanu. Gados jauniem cilvēkiem tā ir arī ģimenes plānošanas lieta – pakāpeniski sperot pirmos soļus atmešanai.

Savukārt kā galvenos iemeslus, kāpēc neizdodas atmest tradicionālās cigaretes pētniece min garšas pieradumu. Vieglāk pārmaiņām pielāgojas sociālie smēķētāji – tādi, kas smēķē kompānijas dēļ. Savukārt atkarīgais smēķētājs meklēs garšu, nikotīna intensitāti un grūtāk pielāgosies pārmaiņām.

Cenas celšana nav ietekmējusi paradumu maiņu – pētījuma dalībnieki atzinuši, ka drīzāk pārskatījuši savus ikdienas paradumus un izdevumu struktūru, nekā atteikušies no smēķēšanas. Daļa atzinusi, ka meklējusi ceļus, kā iegādāties smēķēšanas produktus nelegāli.

Starp interesantākajiem atklājumiem pētījumā Aija Zobena min globālu tendenču ienākšanu ikdienā. Latvijā arvien populārākas kļūst zero waste un zaļā domāšana. Tas parādās arī smēķēšanas paradumos – gados jaunāki cilvēki sāk pievērst uzmanību, cik un kādi atkritumi rodas no produktu smēķēšanas.

Pētnieces pieredze rāda, ka Latvijā ar alternatīvajiem produktiem vairāk eksperimentē tieši gados jauni cilvēki. Tas nozīmē, ka viens mazais mērķis tiek lēnām sasniegts – jaunieši neizvēlas cigaretes, kas ir veselībai viskaitīgais smēķēšanas produkts. Jauniešiem pirmssākumi smēķēšanai ir saistīti ar sociālo smēķēšanu jeb smēķēšanas produktu lietošanu kompānijās. Populārākie produkti ir karsējamā tabaka un elektroniskās cigaretes, arī nikotīna spilventiņi, saltus, IQOS un citi produkti. No citām vecuma grupām alternatīvos smēķēšanas produktus vairāk lieto tie, kas agrāk smēkējuši cigaretes, bet pārgājuši uz jaunajiem produktiem, jo tie ir mazāk kaitīgi un viņi vēlas dzīvot veselīgāku dzīvesveidu.

Nikotīna produktu lietošanas pamatā ir individualitātes izpausme. Sabiedrībā attieksme pret tabakas produktiem mainās. To ietekmē arī vide un sociālais spiediens – ir jūtama tenedence sabiedrībai uzspiest "nesmēķēšanas kultu", tā vietā izvēloties veselīgu dzīvesveidu, sportu, veselīgu uzturu. Līdz ar to lietotāji vēlas ikdienā noslēpt savu smēķēšanas paradumu un vairāk izvēlas šos alternatīvos, mazāk kaitīgos bezdūmu produktus, kurus var lietot diskrēti no apkārtējiem, no kolēģiem darba vietās un sabiedriskās vietās. Smēķējēji, kas vēlas atmest smēķēšanu, viņi lieto tradicionālās garšas, kas būtu līdzīgas cigaretēm.

Ar mērķi iepazīstināt jaunākos sabiedrības aptaujas datus un atklāti diskutēt par smēķēšanas kaitējuma samazināšanas politiku un alternatīvām, Bezdūmu nozares asociācija rīkoja semināru "Bezdūmu sabiedrības veidošana Latvijā un ārvalstīs". Seminārā piedalījās nozares profesionāļi no Latvijas un ārvalstīm, kas ļāva iepazīties ar ārvalstu pieredzi, kļūdām un panākumiem virzībā virzībā uz bezdūmu sabiedrību.