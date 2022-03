Vairums smēķētāju iesākuši smēķēt ar klasiskajām cigaretēm

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS šī gada janvārī veica pētījumu par tabaku un nikotīnu saturošu produktu lietošanu Latvijā. Katrs ceturtais no kopumā 2000 respondentiem atzinās, ka ikdienā lieto kādu no šiem produktiem. Ja saskaita kopā regulāros smēķētājus un tādus, kas to dara neregulāri, tad 35% Latvijas iedzīvotāju smēķē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Savukārt tikpat daudz respondentu norādīja, ka vispār nav lietojuši tabaku un nikotīnu saturošus produktus, bet 29% atzīst, ka to ir darījuši agrāk, bet pārtraukuši.

"Interesanta lieta ir par pirmajiem tabaku un nikotīnu saturošiem produktiem, ko respondenti pamēģinājuši. Ja summāri paskatāmies, tad smēķētāji 91% gadījumā ir sākuši ar klasiskajiem tabakas produktiem, no kuriem 88% – klasiskās cigaretes. Savukārt tikai 7% gadījumu smēķēšana iesākta ar alternatīvajiem produktiem," norāda SKDS direktors Arnis Kaktiņš.

Jautājot, kāpēc sākuši lietot alternatīvos bezdūmu produktus, tad vairumā gadījumā aptaujas dalībnieku norādīja, ka šie produkti nedūmo un nerada smakas. Kaktiņš norāda, ka šī ir pozitīva iezīme, jo smēķētājiem arvien svarīgāka ir apkārtējo labsajūta un nepakļaušanai pasīvajai smēķēšanai. Kā citus nozīmīgus iemeslus respondenti minējuši iespēju produktus lietot iekštelpās, kā arī, ka tas ir veids, kā atteikties no klasisko cigarešu atkarības. "39% smēķētāju atzina, ka viņi meklējuši alternatīvas, lai tiktu vaļā no vecā un kaitīgā cigarešu smēķēšanas ieraduma," piebilst Arnis Kaktiņš.

Sociologs norāda, ka šie dati apliecina, ka līdz šim veiktās izglītojošās aktivitātes par smēķēšanas kaitīgumu kā piemēram, biedējošās fotogrāfijas uz cigarešu paciņām ir nostrādājušas uz smēķētāju zemapziņu. Viņi atzīst, ka cigaretes ir kaitīgas. Vienlaikus viņi saprot, ka nespēj atteikties no atkarības, tāpēc meklē mazāk kaitīgas alternatīvas.

Socioloģiskajā pētījumā respondentiem tika vaicāts, vai viņi vēlas atmest smēķēšanu. Katrs piektais atzina, ka noteikti vēlētos. Savukārt vēl 44% saka "mīksto jā" – drīzāk būtu gatavi, kas norāda, ka viņi ir par to domājuši, bet šobrīd vēl nav gatavi spert nākamo soli.

Ja vērtē, kādi pasākumi veikti, lai atmestu smēķēšanu, tad primāri respondenti centās atmest smēķēšanu pakāpeniski, samazinot izsmēķēto cigarešu skaitu dienā. Kaktiņš norāda, ka katrs trešais smēķētājs neko īpašu nav darījis – pieņēmis lēmumu atmest un pārtraucis.

Atkarība no cigaretēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem, ko visbiežāk rada onkoloģiskas saslimšanas un citas slimības. Nesen izveidotā bērnu vecāku kustība "Latvijas bērni bez cigaretēm" kopā ar ekspertiem rīkoja diskusiju "Sabiedrība vai cigaretes: kāda ir Latvijas izvēle?", lai turpinātu spriest par to, kā samazināt Latvijā atkarību no cigaretēm. Visu diskusiju var noskatīties šeit.