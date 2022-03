Ziemele: Neviena mamma nevēlas, ka viņas bērns smēķē

Iveta Ziemele ir divu dēlu mamma, biedrības "BērnuDraugi" vadītāja un sociālās kustības "Latvijas Bērni bez cigaretēm" aizsācēja. Kustība izveidota vairākām mammām apvienojoties ar mērķi iekustināt atbildīgās institūcijas veidot valstī atbildīgu politiku, kas pasargātu skolas vecuma bērnus un viņu vecākus no smēķēšanas radītajām sekām. Atkarība no cigaretēm ir viena no postošākajām atkarībām Latvijā, un cīņā ar to Latvijai nav vairs taustāma progresa pēdējos 10 gadus.

"Nav tādas mammas, kas vēlētos redzēt savu mazo bērnu smēķējot. Šīs klasiskās cigaretes ienāk jau 4. vai 5. klasē. Diemžēl. Man kā mammai vai vīram ir vieglāk paskaidrot, jo mēs abi ģimenē nesmēķējam. Es zinu daudzus gadījumus, kur tie paši mazie bērni, nenobrieduši organismi, lai iejustos lielāko klašu bariņā, uzsāk šo smēķēšanu," norāda Ziemele, atzīstot, ka viņa jau no 16 gadiem kā brīvprātīgā darbojas Bērnu slimnīcas onkoloģijas nodaļā. "Redzot to, cik skarba ir šī onkoloģija, mēs māmiņas esam izveidojušas šo kustību – Latvijas bērni bez cigaretēm, lai cīnītos pret smēķēšanu, bet par mūsu bērnu nākotni," atzīst kustības izveidotāja.

Ziemele jau daudzus gadus vada biedrību "BērnuDraugi", atbalstot sociāli mazaizsargātās ģimenes, kas nonākušas krīzēs. Viņa ir redzējusi, kā atkarības ietekmē cilvēkus: "Diemžēl šīm atkarībām nauda vienmēr atradīsies. Iespējams, atkarības var mazināt pakāpeniski vai arī jāmeklē mazāk kaitīgas veselībai atkarības. Iespējams, šādā veidā pretestība būs mazāka."

Saskaņā ar Slimības Profilakses un kontroles centra (SPKC) statistikas datiem, katru gadu onkoloģiskās saslimšana Latvijā tiek diagnosticēta vidēji 11 tūkstošu cilvēku. Mirstība no bronhu un plaušu ļaundabīgā audzēja ir pirmajā vietā ¬ katru gadu no tā mirst aptuveni 1000 cilvēku.

"Vispirms valstī es redzu cilvēku, un tikai tad nodokļus un visu pārējo. Es gribētu, lai mēs ar savu darbību skatāmies primāri uz cilvēka veselību un iespēju kopumā uzlabot sabiedrības veselīgumu, jo saslimstības ar onkoloģiju cipari ir dramatiski. Jādomā par sabiedrības veselības uzlabošanu. Valstī naudas nav tik daudz, lai varētu ārstēt tik daudz vēža slimniekus," saka Ziemele.

Eiropas Savienībā katrs otrais smēķētājs nomirst priekšlaicīgi, vidējais smēķētāju mūža ilgums ir par 14 gadiem īsāks. 25% gadījumu nāves cēlonis ir smēķēšanas izraisīta slimība. Trešais biežākais nāves cēlonis ES ir plaušu vēzis, kas vairāk nekā 80% gadījumu ir smēķēšanas sekas. Latvijā liels smēķētāju īpatsvars ir jauniešu vidū – no 15 līdz 24 gadi smēķē 25%.

Kustības "Latvijas Bērni bez cigaretēm" viens no mērķiem ir kopā ar citām līdzīgām organizācijām ārvalstīs pētīt un analizēt cigarešu atkarības iemeslus un arī citu valstu pieredzi, kā to mazināt gan jauniešu, gan jau pieaugušo vidū, vēlāk sekmējot šo labo prakšu pārņemšanu arī Latvijā.

Atkarība no cigaretēm ir viens no galvenajiem priekšlaicīgas nāves cēloņiem, ko visbiežāk rada onkoloģiskas saslimšanas un citas slimības. Nesen izveidotā bērnu vecāku kustība "Latvijas bērni bez cigaretēm" kopā ar ekspertiem rīkoja diskusiju "Sabiedrība vai cigaretes: kāda ir Latvijas izvēle?", lai turpinātu spriest par to, kā samazināt Latvijā atkarību no cigaretēm. Visu diskusiju var noskatīties šeit.