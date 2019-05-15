ФОТО: Латвийская судостроительная компания планирует открыть "речной трамвай" в Риге

Рижская судостроительная фирма BIC aluminium (SIA Bic) намеревается запустить в Риге своеобразный речной трамвай - пассажирский паром, который будет ежедневно по Даугаве по круговому маршруту от Болдераи до центра Риги перевозить сотни пассажиров. Сейчас фирма строит уникальное судно, которое станет обслуживать первую за долгие годы внутреннюю рижскую паромную линию. Об этом порталу Delfi рассказал председатель правления и совладелец Bic Игорь Митрофанов.

Как подчеркнул Игорь Митрофанов, серьезность намерений по открытию паромной линии, соединяющей Болдераю (пирс на ул. Лиела), Вецмилгравис (причал возле ул. Скую), Саркандаугаву (у моста на Кундзиньсалу), Ильгюциемс (три остановки) и центр Риги (у Вантового моста), подтверждает тот факт, что сейчас в цеху BIC aluminium уже заложен и возводится первый паром, который будет обслуживать этот маршрут. Есть идея сделать и второй маршрут: от Кенгарагса до центра Риги, с возможностью пересаживаться с парома одного маршрута на другой. Если проект выйдет на полную мощность, то по обоим маршрутам будут курсировать шесть паромов: четыре парома на болдерайском маршруте и два парома - на кенгарагском. Интервалы между паромами составят не более 30 минут.

Карта потенциальных маршрутов рижского парома

На пароме от BIC aluminium поездка из Болдераи до Саркандаугавы будет занимать примерно 20 минут. На борту судна пассажиры смогут приобрести кофе и другие напитки. Основные преимущества паромного сообщения: пассажиры с дополнительным комфортом и довольно быстро смогут добираться на работу или домой на другой берег Даугавы. Время поездки, особенно при поездке с одного берега реки на другой, будет заметно меньше, чем на авто или на общественном транспорте.

Как будет выглядеть паром?



Паром сможет вмещать до 130 пассажиров, число посадочных мест в салоне судна - 72. В задней части судна перед входом в салон имеется специальная платформа, где пассажиры смогут оставить велосипед, перевозка которого будет включена в цену билета. На платформе помещается до 50 велосипедов. Длина парома - 23,5 м, ширина - 6 м.

Высота той части судна, которая находится над водой, не превысит 1,90 м. В этом уникальность конструкции парома, которая учитывает, что судно должно проходить под очень низкими мостами, ведущими на Кундзиньсалу. Судно будет отвечать ледовому классу Ice 1, поэтому сможет курсировать даже зимой, если не случится сильных морозов. В салоне не будет туалета. Это объясняется тем, что продолжительность поездок сравнительно невелика.

Цена проезда



Игорь Митрофанов утверждает, что цена поездки на пароме не превысит 4,50 евро. Он пока не уточняет, сколько будет стоить поездка между двумя ближайшими остановками и другие подробности тарифной политики, которая находится на стадии разработки.



Когда откроется паромная линия?



Первый паром будет спущен на воду в ноябре 2019 года. Сейчас ведется работа над созданием береговой инфраструктуры, которая необходима для работы линии, поэтому реальный срок запуска сервиса остается неопределенным. В данный момент судно уже активно строится.

Что нужно для скорейшего запуска линии?



Глава BIC aluminium дает понять, что весь проект фирма реализует на собственные средства и дополнительных денег ни у кого не просит. В решении некоторых вопросов не помешала бы помощь Рижской думы и Рижского свободного порта.

Первый вопрос - это углубление протоки Азене, сравнительно узкой части Даугавы между Кипсалой и Пардаугавой. У BIC aluminium даже подготовлен план необходимых дноуглубительных работ. Второй вопрос - аренда причала в Болдерае возле улицы Лиела: это место очень хорошо подходит для создания стоянки для технического обслуживания паромов. Несмотря на обращения BIC aluminium, РД и Рижский порт в решении этих вопросов пока не идут навстречу энтузиастам столичного паромного сообщения.