Названы лучшие авиакомпании и аэропорты мира: airBaltic - "крепкий середнячок"

Сервис для авиапассажиров AirHelp опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний и лучших аэропортов мира. Латвийская национальная авиакомпания airBaltic среди 72 упомянутых в рейтинге авиаперевозчиков заняла 41-е место, Рижский аэропорт не был включен в рейтинг.

В топ-10 авикомпаний вошли Qatar Airways (Катар), American Airlines (США), Aeromexico (Мексика), SAS Scandinavian Airlines (Швеция, Норвегия, Дания), Qantas (Австралия), LATAM Airlines (Чили), WestJet (Канада), Luxair (Люксембург), Austrian Airlines (Австрия) и Emirates (ОАЭ).

Замкнули рейтинг авиакомпаний Adria Airways (Словения), Aerolineas Argentinas (Аргентина), Transavia (Нидерланды), Laudamotion (Австрия), Norwegian (Норвегия), Ryanair (Ирландия), Korean Air (Южная Корея), Kuwait Airways (Кувейт), easyJet и Thomas Cook Airlines (Великобритания).

Все авиакомпании оценивались в равной степени по пунктуальности, качеству обслуживания и возврату стоимости билетов или других компенсационных выплат.

Лидером рейтинга аэропортов стал катарский Хамад. В топ-10 также попали аэропорт Токио (Япония), Афинский аэропорт (Греция), аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Шереметьево (Москва, Россия), аэропорт Чанги (Сингапур), аэропорт имени Раджива Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе-Северный (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия).

В последнюю десятку рейтинга сервиса AirHelp вошли лондонский аэропорт Гатвик (Великобритания), аэропорт Торонто имени Билли Бишопа (Канада), аэропорт Порту (Португалия), аэропорт Париж-Орли (Франция), Манчестерский аэропорт (Великобритания), аэропорт Мальты (Мальта), аэропорт имени Анри Коанды (Румыния), аэропорт Эйндховен (Нидерланды), аэропорт Кувейт (Кувейт) и аэропорт Портела (Португалия).

Все аэропорты оценивались по трем критериям – пунктуальности (составляла 60% оценки), качеству обслуживания (20%) и набору ресторанов и магазинов (20%). Рейтинг был составлен на основе данных самого сервиса и различных поставщиков, а также на основе результатов опроса, проведенного в 2018 году в 40 странах мира.