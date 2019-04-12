В Tez Tour рассказали о запланированных на сезон туристических чартерных рейсах из Латвии

Латвийский туроператор Tez Tour в этом летнем сезоне, который для компании официально начнется 12 апреля, планирует перевезти на 52% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В связи с ростом числа пассажиров, которые в этом сезоне хотят отдохнуть за рубежом, в сотрудничестве с авиакомпаниями, например, с airBaltic и турецкой национальной авиакомпанией Turkish Airlines, будет обеспечено на 38% больше чартерных рейсов по сравнению с летним сезоном прошлого года – всего планируются 532 чартерных рейса.

"Прирост числа пассажиров возможен в том числе и потому, что рейсы выполняют самолеты большей вместимости, это позволяет снизить себестоимость авиабилетов", – рассказал руководитель Tez Tour Latvija Константин Пальгов.

“Это будут до 8 чартерных рейсов в неделю в Турцию, 3 чартерных рейса в неделю в Грецию, 2 чартерных рейса в неделю в Болгарию, 1 чартерный рейс в неделю в Италию, а также групповые туры с регулярными полетами в Испанию, на острова Сицилию, Кипр, Мальорку и Родос”, – сообщил Пальгов, добавив, что Tez Tour предлагает наибольшее число чартерных рейсов среди туроператоров в Латвии.

Наибольшим, ярко выраженным спросом в летнем сезоне 2019 года пользуются туры на отдых в Турцию, Болгарию, Грецию, Италию, в том числе на Сицилию, а также на Кипр и в Испанию. В этом году летний сезон для Tez Tour начнется 12 апреля и завершится в конце октября.

Международный туроператор Tez Tour работает в Латвии с 2002 года. Tez Tour организует путешествия в различные страны мира. Из Латвии Tez Tour обеспечивает полеты на курорты Италии, Австрии, Испании, Андорры, Турции, Греции, Египта, Кипра, Болгарии, ОАЭ, Таиланда, Мальдивов, Кубы, Доминиканской Республики и других стран.