Wizz Air будет летать из Риги и Вильнюса в Эйлат

С начала зимнего сезона венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начинает летать из Риги и Вильнюса в южный израильский город Эйлат.
Рейсы будут осуществляться с конца октября два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Риги и по средам и воскресеньям из Вильнюса, сообщила Wizz Air.
"Мы уверены, что называемый израильским бриллиантом Эйлат, известный своими солнечными днями, впечатляющими водными развлечениями и красивой природой, будет популярным среди пассажиров", – отметил в пресс-релизе руководитель Wizz Air по корпоративной коммуникации Андр Радо.
Из всех трех аэропортов Литвы - Вильнюсского, Каунасского и Палангского – Wizz Air сейчас предлагает рейсы по 27 направлениям в 15 стран.
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