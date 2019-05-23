Wizz Air будет летать из Риги и Вильнюса в Эйлат

С начала зимнего сезона венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air начинает летать из Риги и Вильнюса в южный израильский город Эйлат.

Рейсы будут осуществляться с конца октября два раза в неделю – по понедельникам и пятницам из Риги и по средам и воскресеньям из Вильнюса, сообщила Wizz Air.

"Мы уверены, что называемый израильским бриллиантом Эйлат, известный своими солнечными днями, впечатляющими водными развлечениями и красивой природой, будет популярным среди пассажиров", – отметил в пресс-релизе руководитель Wizz Air по корпоративной коммуникации Андр Радо.

Из всех трех аэропортов Литвы - Вильнюсского, Каунасского и Палангского – Wizz Air сейчас предлагает рейсы по 27 направлениям в 15 стран.