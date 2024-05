Augstāka iespēja saslimt ar vēzi, gaisa kvalitātes pasliktināšanās un nekustamā īpašuma vērtības samazināšanās. Šie ir daži no argumentiem, kurus pauduši Dreiliņu puses iedzīvotāji, skaļi iebilstot pret ieceri būvēt atkritumu reģenerācijas jeb dedzināšanas rūpnīcu šajā apkaimē. Paši būvētāji gan uzsver, ka tas ir pārspīlējums, un viņi ievēros visas cilvēka veselības un vides drošības prasības. Taču Dreiliņi nav vienīgā vieta, kur plānots attīstīt šāda veida projektu, – to iecerēts darīt arī pie Salaspils, bet Ventspilī tāds jau tiek īstenots.

Eiropā plaši izmanto

Kurināmā ražošana no pārstrādei nederīgiem atkritumiem un to dedzināšana, iegūstot enerģiju, daudzās Eiropas Savienības (ES) valstīs ir plaši īstenota prakse, lai samazinātu apglabāto atkritumu apjomu.

Latvijā SIA "Schwenk Latvija" cementa rūpnīcā notiek no atkritumiem iegūta kurināmā līdzsadedzināšana, bet kopumā esam viena no ES valstīm, kur atkritumu sadedzināšana netiek plaši pielietota kā viens no atkritumu apsaimniekošanas veidiem, norāda ministrija.