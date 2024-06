Latvijas farmācijas uzņēmums un zāļu ražotājs AS "Olainfarm" trešdien, 19. jūnijā, paziņoja par zīmola maiņu, pārtopot par "Olpha". Uzņēmuma attīstības stratēģija paredz no reģionāla spēlētāja izaugt par starptautisku farmācijas kompāniju, un "Olpha" mērķis ir kļūt par vienu no desmit vadošajām farmācijas kompānijām Eiropā, tuvāko desmit gadu periodā sasniedzot vismaz miljarda eiro apgrozījumu. Kompānija arī turpina samazināt savu klātbūtni Krievijas un Baltkrievijas tirgos, kas gan joprojām ir diezgan liela.