Lai izvairītos no iespējamās tiesvedības ar būvniekiem, simtiem miljonu eiro atmaksāšanas ES, Satiksmes ministrija (SM) no valsts budžeta aicina piešķirt papildus gandrīz 33,57 miljonus eiro esošo saistību izpildei abās ieplānotajās "Rail Baltica" dzelzceļa stacijās galvaspilsētā. Tas izriet no SM informatīvā ziņojuma par starptautisko staciju būvdarbiem Rīgā, kas uzreiz pēc Jāņiem ir nodots saskaņošanai.