Latvijā diskusijas par to, vai vajadzētu ieviest četru dienu darba nedēļu, aktīvāk izskanēja pagājušā gada sākumā. Toreiz sabiedrības iniciatīvu portālā "manabalss.lv" bija savākti vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāju parakstu par ieceri pāriet uz četru dienu darba nedēļu, un to sāka skatīt arī Saeimā. Kamēr valsts līmenī šis jautājums nav pavirzījies tālāk par diskusijām parlamenta komisijās, Latvijā ir privātie uzņēmumi, kas izlemj četru darba dienu nedēļu ieviest paši.

To, kādi var būt ieguvumi četru darba dienu nedēļai, un, kurās nozarēs to tomēr būtu grūtāk ieviest, "Delfi Bizness" komentē personāla atlases kompānijas "Alliance for Recruitment" vadītāja Eva Kondratova. Viņas vadītais uzņēmums četru darba dienu nedēļu ieviesis jau pirms kāda laika.