Intervijā "Delfi Bizness" Sibonī, kurš jūnijā Rīgā uzstājās vadītāju konferencē "Ebit", dalās ar savām zināšanām un pieredzi par to, kā viedokļu daudzveidība uzņēmumā var palīdzēt lēmumu pieņemšanā un kā izvairīties no kļūdainiem spriedumiem.

Troksnis ir nevēlama variabilitāte spriedumos. Piemēram, jūs paredzat, ka uzņēmums varēs pārdot noteikta produkta 100 tūkstošus vienību, bet es domāju, ka 300 tūkstošus vienību. Viens no mums ir tuvāk patiesībai, un to mēs uzzināsim tikai tad, kad produktu sāksim tirgot. Lai gan mēs to vēl nezinām, tomēr uz šo jautājumu ir viena pareizā atbilde, tāpēc variabilitāte ir nevēlama. Un šo nevēlamo mainīgumu spriedumos mēs saucam par troksni.

Katras personas spriedums mainās atkarībā no situācijas. Jūsu spriedums par to pašu jautājumu pirms pusdienām būs atšķirīgs no tā, kas tiktu pieņemts pēc pusdienām, kā arī tad, ja par to domāsiet šodien vai rīt. Spriedumu ietekmē noskaņojums, lēmumu secība. Ja jūs kā tiesnesis tikko esat attaisnojis piecus cilvēkus, tad, visticamāk, nākamo jūs notiesāsiet. Un, ja tikko esat notiesājis piecus cilvēkus, tad sesto drīzāk attaisnosiet.