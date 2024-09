Kā ziņots, SM saskaņošanai iesniegusi informatīvo ziņojumu, kurā piedāvā 2021.-2027. gada Eiropas Savienības (ES) daudzgadu budžeta periodā izveidot 1520 mm (milimetru) jeb jau tagad Latvijā esošajā sliežu ceļu platumā savienojumu no Rīgas Centrālās pasažieru stacijas līdz Rīgas lidostai pirms "Rail Baltica" projekta pirmās kārtas pabeigšanas, savukārt finansējumu plāno piesaistīt, pārdalot ES fondu finansējumu no citiem SM infrastruktūras projektiem, tostarp bateriju elektrovilcienu iegādes.

Ziņojumā teikts, ka ir izstrādāts optimizēts tehniskais risinājums dzelzceļa savienojuma izveidei no Rīgas Centrālās stacijas līdz Rīgas lidostai, kā arī, uzlabojot esošo pasažieru vilcienu kustību savienojumā no Rīgas centra līdz multimodālai pasažieru stacijai "Daugavkrasti" Salaspilī, tādējādi nodrošinot iespēju savienoties ar "Rail Baltica" 1435 mm līniju, teikts ziņojumā. Līdz ar to sākotnējā fāzē pa "Rail Baltica" kursējošie starptautiskie ātrvilcieni Rīgā neienāks, bet piestās Salaspilī.

"Rīgu caurbraucošas pamatlīnijas izveide jau 1. kārtā ir tehniski un finansiāli mazticama, tomēr mūsu rekomendācija būs vismaz vienu no stacijām savienot jau 1. kārtā – vai nu RIX no rietumiem (veidojot Misa-RIX savienojumu), vai arī RCS no austrumiem (veidojot Upeslejas-RCS savienojumu). Jebkādas interpretācijas par to, ka Satiksmes ministrija atsakās no Rīgas savienošanas jau 1. kārtā ir faktoloģiski nekorektas," pauž ministrs.