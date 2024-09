Šajā uzņēmumā vairākums faktiski pieder Krievijas valsts uzņēmumam "Krievijas dzelzceļš". FID skaidro, ka, neraugoties uz to, līdz šim sankcijas uz Latvijas uzņēmumu attiecinātas nepamatoti.

Latvijā sankciju risku 2022. gada pavasarī noteica diviem ar "Krievijas dzelzceļu" saistītajiem uzņēmumiem – "Euro Rail Trans" ar 51% uzņēmuma daļu Krievijas pusē un "Euro Rail Cargo", kurā Krievijas pusei bija 50%. Taču pēdējais no sankciju riskam pakļauto uzņēmumu tabulas pazuda jau tā paša gada vasarā, bet "Euro Rail Trans" šovasar.

Sākotnēji abus uzņēmumus sankciju riska tabulā bija ielicis Uzņēmumu reģistrs. Par "Euro Rail Trans" bija ziņas no kredītiestādēm, ka tam sankciju dēļ ir iesaldēti līdzekļi, bet "Euro Rail Cargo" sarakstā iekļāva, jo tam bija teju identiska īpašumtiesību struktūra – vienā pusē uzņēmumi, kam galā "Krievijas dzelzceļš", bet otrā – "Locomotive Traction Operator". Tātad varēja secināt, ka arī uz to varētu attiekties līdzīgi ierobežojumi.

"Vēlāk tika saņemti argumenti, ka tas ir nepamatoti izdarīts. Un, vēlreiz pārvaicājot institūcijai, kas par šo nosacīto dvīni ir šo informāciju devuši, vai tad [sankciju risks] nebūtu attiecināms arī uz šo līdzīgo subjektu ar līdzīgi īpašnieku struktūru, tika saņemta noraidoša atbilde. (..) Līdz ar to tad arī mēs šo savu lēmumu pārskatījām," Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra vietnieks Sandis Karelis skaidroja "Euro Rail Cargo" izņemšanu no saraksta.

FID Sankciju izpildes nodaļas vadītāja Marta Tilhena raidījumam norāda: "Tas ir ļoti svarīgi šādās situācijas, kur ir iespējama tāda kopēja nostāja, ko pauž Eiropas atbildīgās iestādes, ka mēs tad sankcijas piemērojam visās Eiropas Savienības dalībvalstīs vienveidīgi. Lai izvairītos no situācijām, kur viena valsts kaut ko konstatē, citā valstī sankcijas piemēro citādāk. Un attiecīgi, tad šis bija mūsu pamata apsvērums."

Raidījums "de facto" gan noskaidrojis, ka šobrīd vismaz puse no "Krievijas dzelzceļa" direktoru padomes 14 locekļiem, no kuriem daļa ir valdības pārstāvji, ir ES sankcijās. Arī Finanšu izlūkošanas dienestā tam pievērsuši uzmanību, un prasa papildu skaidrojumus Eiropas Komisijai. "Ņemot vērā, ka šai direktoru padomei ir dažādas funkcijas, kuru ietvaros viņi pieņem dažādus lēmumus attiecībā uz "Krievijas dzelzceļu", uz to darbību, rīcību ar tiem aktīviem, mēs kā FID esam arī vērsušies pie Eiropas Komisijas, lūguši atkārtoti skaidrot, vai tas viedoklis, ko viņi pauda 2022. gada decembrī, vai tas joprojām ir aktuāls, ņemot vērā šo situāciju, kas ir faktiski šobrīd," raidījumam sacīja Tilhena. FID norāda, ka ir izpildes iestāde. Tā sankcijas piemēro, bet pati neizvēlas, kam tās piemērojamas – tas ir politisks jautājums.