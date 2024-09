Kad aizvadītajā ziemā uzņēmums "Pasažieru vilciens" (zīmols "Vivi") nāca klajā ar paziņojumu par to, ka no šā gada septembra vilcieni no Liepājas uz Rīgu dosies divas reizes dienā, daudzi liepājnieki bija priecīgi. Nu septembris ir pienācis, tomēr solījums nav piepildījies.