Neraugoties uz starptautiskajām sankcijām, Krievijas budžets turpina saņemt ieņēmumus no naftas pārdošanas. Tas notiek pateicoties "ēnu flotei", kas piegādā Krievijas naftu pircējiem, kuri par to ir gatavi maksāt vairāk nekā 60 ASV dolāru par barelu – cenu griestiem, kurus noteica G7 valstis kopā ar Austrāliju pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, lai ierobežotu agresora ieņēmumus, bet neizraisītu enerģētisko krīzi. Kā noskaidrojis krievu pētnieciskās žurnālistikas tīmekļa izdevums "The Insider", liela loma tajā visā ir Latvijas pilsonim Aleksejam Haļavinam.

"The Insider" izpētījis, ka divas Haļavinam piederošās kompānijas ir iegādājušās naftu no Krievijas naftas kompānijas "Surgutņeftegaz" par cenu virs noteiktās robežas, tādējādi nodrošinot Krievijas budžetam par 1,4 miljardiem ASV dolāru lielākus ieņēmumus, nekā tas iegūtu pārdodot naftu noteiktajos cenu griestos. Citas ar Haļavinu saistītas kompānijas darbojās tankkuģos, kas pārvadāja naftu no Krievijas uz Indiju un Ķīnu, vēsta medijs.

Cenas griesti ir ierobežojošs pasākums, kas ieviests, lai ierobežotu Krievijas budžeta ieņēmumus no jēlnaftas pārdošanas, neradot globālu cenu kāpumu. Rietumu uzņēmumiem ir aizliegts nodrošināt pakalpojumus Krievijas naftas pārdošanai (proti, sniegt brokeru, transporta un apdrošināšanas pakalpojumus), ja darījumā naftas cena pārsniedz 60 ASV dolārus par barelu. Par to tika panākta vienošanās jau 2022. gada beigās.

Haļavins, kā raksta "The Insider", ir viens no lielākajiem Krievijas naftas pircējiem par cenu, kas pārsniedz 60 ASV dolāru robežu. Haļavins saistīts ar trim Dubaijā bāzētām kompānijām: "Black Pearl Energy Trading LLC", kur viņš bija īpašnieks un vadītājs, kā arī tās saistītajām kompānijām "OGC Shipping LLC" un "Conmar Maritime". 2023. gadā pirmie divi uzņēmumi iegādājās aptuveni 38 miljonus barelu naftas no Krievijas naftas kompānijas "Surgutņeftegaz" par vidējo cenu 82 dolāru par barelu. Savukārt no 2024. gada janvāra līdz maijam muitas dokumentos bija redzama tikai "Black Pearl Energy Trading" darbība, kas iegādājās vairāk nekā 20,6 miljonus barelu naftas par vidējo cenu 83,7 dolāru par barelu, izpētījis "The Insider".

2022. gada intervijā "YoungShip Cyprus" Haļavins sevi pieteica kā "Sparta Shipmanagement" ģenerāldirektoru un "OGC Group" valdes priekšsēdētāju un patiesā labuma guvēju. "LinkedIn" vietnē viņš bija aktīvi meklējis komerciālās flotes operatorus Dubaijā, norādot savu saziņas e-pasta adresi "sparta-shipmanagement.com".

"The Insider" raksta, ka "Sparta Shipmanagement" ir reģistrēta Kiprā tajā pašā adresē, kur uzņēmums "Lagosmarine Ltd". Abus uzņēmumus pašlaik vada un oficiāli pārvalda viens un tas pats Grieķijas pilsonis. Saskaņā ar Starptautiskās Jūrniecības organizācijas datiem, "Lagosmarine" ir arī tā pati adrese, kur atrodas vairāki čaulas uzņēmumi, kuriem pieder tankkuģi "Clyde Noble", "Sagar Violet" un "Caroline Bezengi". Saskaņā ar "marinetraffic.com" ierakstiem, šie kuģi regulāri kursē starp vairākām Krievijas ostām un ostām Indijā un Ķīnā. Šos pašus maršrutus izmantoja, lai pārvietotu naftu, ko pārdeva ar Haļavinu saistītie Dubaijas uzņēmumi, izpētījis "The Insider".

Turklāt Izraēla apsūdz vienu no "Lagosmarine" tankkuģiem "Fuga Bluemarine" Irānas naftas pārvadāšanā Irānas Revolucionārās gvardes īpašo uzdevumu vienības "Quds" un teroristu organizācijas "Hezbollah" vajadzībām.

Atbildot uz "The Insider" jautājumiem, Haļavins sniedza komentāru rakstiski: ""Es īsti nesaprotu jūsu ziņojumu būtību un varu apliecināt, ka visas manas darbības tiek veiktas saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, tostarp ievērojot sankcijas. Visu cieņu, bet jūsu ziņojums šķiet kā provokācija. Paldies un labu dienu."

